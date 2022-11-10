«Ребенок в страхе спрятался»: сибирячку избили в магазине на глазах у сына-аутиста

Женщина объясняет, что у ее сына аутизм. Он кричал в магазине потому, что она не купила ему конфеты:



— После этого, в знак протеста, он начал раскрывать в магазине гречку. Он вообще любит раскрывать то, что увидит в рекламе: надо всё посмотреть, потрогать. И именно в этот момент ко мне обратилась эта женщина. Физически он ей никак не мешал, — замечает Азиза.



Сибирячка хочет, чтобы люди были терпимее к детям с аутизмом:



— Нигде же не запрещено, чтобы ребенок кричал, а руки распускать точно нельзя. Взрослые тоже кричат. Ребенок кричит не из-за того, что он избалован, а из-за того, что у него есть какие-то проблемы. Я благодарна дедушке, который ее остановил, позвал администрацию магазина.

