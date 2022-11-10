«Ребенок в страхе спрятался»: сибирячку избили в магазине на глазах у сына-аутиста
Женщина, которая считает себя потерпевшей, обратилась в полицию
В магазине «Мария-Ра» на Нарымской две женщины устроили перебранку на глазах ребёнка с аутизмом, затем произошла драка. Покупательница, которая считает себя пострадавшей, говорит, что обидчице не понравилось поведение её сына: он кричал, потому что не получил конфет. Подробности истории и комментарий эксперта о том, как обществу принять особенных детей и как родителям помочь в их адаптации к жизни в социуме — в материале НГС.
«Физически он ей никак не мешал»
Инцидент в продуктовом магазине произошел еще 28 октября. Жительница Новосибирска Азиза была в супермаркете со своим сыном-аутистом. По словам Азизы, конфликт развязала незнакомая ей женщина.
— Незнакомая женщина набросилась на меня, потому что мой ребёнок громко кричал. Этому предшествовало её замечание: «Что он кричит? Пацан такой большой. Воспитывать не умеешь, научись». Я, не успев завершить фразу: «не ваше дело», получила от этой дамы удар в грудь, а затем несколько ударов по голове. Я тоже себя не оправдываю: могла вообще не отвечать, но меня просто возмутило то, что повода для скандала не было.
Азиза уверяет, что незнакомка перестала наносить удары, когда в конфликт вмешался пожилой мужчина и пристыдил обидчицу.
Азиза вызвала полицию. А после, как она рассказывает, из-за головных болей и тошноты обратилась в травмпункт и съездила на медосвидетельствование (в распоряжении редакции есть номер талона-уведомления о приеме заявления в полиции и справка из травмпункта, — Прим. ред.).
— Позже, в полиции, я узнала, что она армянка. Может, она подумала, что я азербайджанка. Не понимаю, — говорит Азиза и утверждает, что словесной перепалки между ними до драки не было и конфликт произошел ни с того ни с сего.
Женщина объясняет, что у ее сына аутизм. Он кричал в магазине потому, что она не купила ему конфеты:
— После этого, в знак протеста, он начал раскрывать в магазине гречку. Он вообще любит раскрывать то, что увидит в рекламе: надо всё посмотреть, потрогать. И именно в этот момент ко мне обратилась эта женщина. Физически он ей никак не мешал, — замечает Азиза.
Сибирячка хочет, чтобы люди были терпимее к детям с аутизмом:
— Нигде же не запрещено, чтобы ребенок кричал, а руки распускать точно нельзя. Взрослые тоже кричат. Ребенок кричит не из-за того, что он избалован, а из-за того, что у него есть какие-то проблемы. Я благодарна дедушке, который ее остановил, позвал администрацию магазина.
НГС связался с пенсионером — Валерий объяснил, что он зашел в магазин за сахаром и увидел этот конфликт:
— Я не видел начало и не знаю, из-за чего это произошло, но услышал крик. Смотрю: высокая дама бьет девушку ниже ростом. Я сказал: «Вы что творите?! Прекратите немедленно!» Я позвал охранника. Всё это происходило в присутствии ребенка. Он в страхе спрятался и кричал. История некрасивая, ужасная. Все, кто был там, были возмущены. Эта дама попыталась исчезнуть. Но мы дождались полиции, которая приехала и всех опросила.
Журналист НГС направил запросы в «Марию-Ра» и в полицию. На момент публикации ответы не поступили. Данных второй участницы ссоры у Азизы нет, поэтому сказать однозначно, кто стал зачинщиком конфликта, нельзя. Не исключено, что у покупательницы другая версия событий.
«Не
которые из них могут вести себя необычно
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Член координационного совета ассоциации «Спектр», мама мальчика с аутизмом Екатерина Заломова прокомментировала ситуацию: по ее словам, многим людям с аутизмом трудно объяснить свое состояние, взять себя в руки или попросить о помощи.
Ассоциация помощи людям с расстройствами аутистического спектра (РАС) и другими нарушениями психологического развития «Спектр» создана родителями и близкими людей с аутизмом и представляет их интересы на территории Новосибирской области и за ее пределами. Основной целью «Спектра» является объединение усилий людей с РАС, их родителей и других членов их семей для защиты и реализации законных прав людей с РАС в регионе.
— Иногда, как всем нам, им бывает обидно, грустно или страшно. И тогда некоторые из них могут вести себя необычно: подпрыгивать, раскачиваться или взмахивать руками, некоторые могут закричать и даже упасть на пол прямо в магазине. Нам, родителям детей с аутизмом, очень хотелось бы, чтобы жители Новосибирска и других городов знали об этих трудностях и понимали, что дело не в плохом воспитании или в нашей, родительской, безответственности. На самом деле мы ежедневно работаем с нашими детьми дома, педагоги работают с ними в ресурсных классах и центрах полезной занятости, — объясняет эксперт.
Екатерина Заломова замечает, что специалисты «Спектра» учат детей самоконтролю, учат понимать и уважать социальные нормы:
— Потому что мы очень хотим, чтобы наши дети были приняты обществом. Но мы никогда не справимся без поддержки со стороны наших соседей и земляков. И поэтому, поверьте, каждая мама и каждый папа ребенка с аутизмом будет бесконечно благодарен, если в следующий раз, увидев необычное поведение ребенка, окружающие не станут осуждать или критиковать родителей, а спросят: «Чем вам помочь?» И отнесутся с пониманием, если в ответ услышат: «Спасибо, мы справимся сами».
Если вы были очевидцем или являетесь второй стороной конфликта, свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845–55–78 (WhatsApp, SMS, Telegram).
Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирске охранник магазина избил 13-летнего мальчика, который не мог найти лимонад.