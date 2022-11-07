Мужчина погиб во время пожара в микрорайоне Стрижи

Вечером 7 ноября в микрорайоне Стрижи произошел пожар, в котором погиб мужчина. Пламя вспыхнуло в квартире на 8-м этаже в доме № 1 .



— В Заельцовском районе из квартиры на 8-м этаже шел дым. Горели домашние вещи. Из здания эвакуировано 20 человек , из них двое — дети. По оперативной информации, в коридоре горящей квартиры был найден мужчина, медики констатировали его смерть, — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

