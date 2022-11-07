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Мужчина погиб во время пожара в микрорайоне Стрижи

По словам очевидцев, пожар произошел из-за непотушенной сигареты

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Из горящего здания эвакуировали 20 человек

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Вечером 7 ноября в микрорайоне Стрижи произошел пожар, в котором погиб мужчина. Пламя вспыхнуло в квартире на 8-м этаже в доме № 1.

— В Заельцовском районе из квартиры на 8-м этаже шел дым. Горели домашние вещи. Из здания эвакуировано 20 человек, из них двое — дети. По оперативной информации, в коридоре горящей квартиры был найден мужчина, медики констатировали его смерть, — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По словам очевидцев, пожар произошел из-за непотушенной сигареты.

— Всех жильцов дома выгнали на улицу, простояли на холоде полтора часа. Сначала думали, что замкнуло проводку, а оказалось, что мужчина был пьян и уснул на кровати с сигаретой, — рассказала читательница НГС.

Напомним, 29 октября в Ленинском районе на улице Блюхера, 26 произошел пожар, в котором погибла женщина.

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