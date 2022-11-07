Мужчина погиб во время пожара в микрорайоне Стрижи
По словам очевидцев, пожар произошел из-за непотушенной сигареты
Вечером 7 ноября в микрорайоне Стрижи произошел пожар, в котором погиб мужчина. Пламя вспыхнуло в квартире на
— В Заельцовском районе из квартиры на
По словам очевидцев, пожар произошел из-за непотушенной сигареты.
— Всех жильцов дома выгнали на улицу, простояли на холоде полтора часа. Сначала думали, что замкнуло проводку, а оказалось, что мужчина был пьян и уснул на кровати с сигаретой, — рассказала читательница НГС.
Напомним, 29 октября в Ленинском районе на улице Блюхера, 26 произошел пожар, в котором погибла женщина.