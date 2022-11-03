Отец похоронил чужое тело вместо сына, который пропал в лесу при странных обстоятельствах
Семья узнала об ошибке от следователей. Ни больница, ни силовики, ни ритуальщики своей вины не признают
На Урале после похорон
Как так вышло, что семья похоронила чужого человека? И при каких обстоятельствах погиб Станислав Лазуков? Смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
По данным наших коллег из E1.RU, в конце лета Станислав отправился из охотничьего домика в лес — по работе. Спустя неделю коллеги поехали проведать его, но никого не нашли. Они забили тревогу и написали заявление в полицию.
Поиски затянулись на полтора месяца.
— Искали его двенадцать сотрудников полиции, семь егерей, четыре служебные охотничьи собаки, — рассказал Борис Анисимов, отчим пропавшего егеря. — Всё. Ничего не было найдено, поиски прекратились. Наша дочь начала писать жалобы, дело передали в Следственный комитет. После этих жалоб они выезжают на место и в этот же день недалеко за домиком находят тело нашего сына, съеденного зверями. Руки объедены, голова вообще мумифицирована. Неужели, когда искали 12 сотрудников полиции, 7 егерей и 4 собаки, они его не увидели?
Когда тело Станислава Лазукова нашли, опознать его было совершенно невозможно, ведь полтора месяца оно пролежало в лесу. Следователи, по словам родных, взяли ДНК и сняли отпечаток пальца с руки. Затем родственники забрали тело из морга и похоронили.
— После похорон нам позвонила следователь и спросила: «Почему вы труп не забираете?» Мы говорим: «Как не забираем? Мы его только что похоронили», — рассказывает Любовь Анисимова, родственница погибшего.
Кто виноват в том, что тела перепутали, и на каком этапе произошла эта ошибка — родные Станислава Лазукова выясняют до сих пор.
В Следственном комитете Свердловской области отказались от комментариев по этой ситуации.