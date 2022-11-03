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Проблема

Отец похоронил чужое тело вместо сына, который пропал в лесу при странных обстоятельствах

Семья узнала об ошибке от следователей. Ни больница, ни силовики, ни ритуальщики своей вины не признают

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На Урале после похорон 38-летнего егеря Станислава Лазукова выяснилось, что родные простились с посторонним человеком. Путаница произошла в морге, но найти крайнего до сих пор не удается.

Как так вышло, что семья похоронила чужого человека? И при каких обстоятельствах погиб Станислав Лазуков? Смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.

По данным наших коллег из E1.RU, в конце лета Станислав отправился из охотничьего домика в лес — по работе. Спустя неделю коллеги поехали проведать его, но никого не нашли. Они забили тревогу и написали заявление в полицию.

Поиски затянулись на полтора месяца.

— Искали его двенадцать сотрудников полиции, семь егерей, четыре служебные охотничьи собаки, — рассказал Борис Анисимов, отчим пропавшего егеря. — Всё. Ничего не было найдено, поиски прекратились. Наша дочь начала писать жалобы, дело передали в Следственный комитет. После этих жалоб они выезжают на место и в этот же день недалеко за домиком находят тело нашего сына, съеденного зверями. Руки объедены, голова вообще мумифицирована. Неужели, когда искали 12 сотрудников полиции, 7 егерей и 4 собаки, они его не увидели?

Когда тело Станислава Лазукова нашли, опознать его было совершенно невозможно, ведь полтора месяца оно пролежало в лесу. Следователи, по словам родных, взяли ДНК и сняли отпечаток пальца с руки. Затем родственники забрали тело из морга и похоронили.

— После похорон нам позвонила следователь и спросила: «Почему вы труп не забираете?» Мы говорим: «Как не забираем? Мы его только что похоронили», — рассказывает Любовь Анисимова, родственница погибшего.

Кто виноват в том, что тела перепутали, и на каком этапе произошла эта ошибка — родные Станислава Лазукова выясняют до сих пор.

В Следственном комитете Свердловской области отказались от комментариев по этой ситуации.

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