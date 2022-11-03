Отец похоронил чужое тело вместо сына, который пропал в лесу при странных обстоятельствах

Поиски затянулись на полтора месяца.

— Искали его двенадцать сотрудников полиции, семь егерей, четыре служебные охотничьи собаки, — рассказал Борис Анисимов, отчим пропавшего егеря. — Всё. Ничего не было найдено, поиски прекратились. Наша дочь начала писать жалобы, дело передали в Следственный комитет. После этих жалоб они выезжают на место и в этот же день недалеко за домиком находят тело нашего сына, съеденного зверями. Руки объедены, голова вообще мумифицирована. Неужели, когда искали 12 сотрудников полиции, 7 егерей и 4 собаки, они его не увидели?