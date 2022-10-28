Фура Wildberries вылетела на парковку в Заельцовском районе — несколько машин пострадали
Массовое ДТП произошло на улице Дуси Ковальчук
В Новосибирске рано утром возле дома
Как сообщает подписчик группы АСТ-54, сильно пострадали две машины: Renault Logan и Toyota Camry Gracia. Двери и крыло повредило Toyota Avensis. Также из бака фуры вылилось несколько литров дизельного топлива. В ДТП обошлось без пострадавших.
В ГИБДД по Новосибирской области на вопросы журналистов НГС не отвечают. Мы также направили запрос в Wildberries.
В Новосибирской области брендированный грузовик Wildberries попал в смертельную аварию на трассе. Двое человек погибли из-за лобового столкновения.