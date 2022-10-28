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Фура Wildberries вылетела на парковку в Заельцовском районе — несколько машин пострадали

Массовое ДТП произошло на улице Дуси Ковальчук

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ДТП произошло рано утром

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В Новосибирске рано утром возле дома № 18 на улице Дуси Ковальчук фура Volvo, брендированная Wildberries, влетела на парковку. Как сообщили в группе АСТ-54, сначала автомобиль наехал на островок безопасности, пробил колесо и его «вынесло» на припаркованные автомобили.

Как сообщает подписчик группы АСТ-54, сильно пострадали две машины: Renault Logan и Toyota Camry Gracia. Двери и крыло повредило Toyota Avensis. Также из бака фуры вылилось несколько литров дизельного топлива. В ДТП обошлось без пострадавших.

В ГИБДД по Новосибирской области на вопросы журналистов НГС не отвечают. Мы также направили запрос в Wildberries.

В Новосибирской области брендированный грузовик Wildberries попал в смертельную аварию на трассе. Двое человек погибли из-за лобового столкновения.

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