Без света почти 15 тысяч человек: массовые аварийные отключения электричества произошли в НСО
В РЭС оперативно устраняют повреждения
Из-за сильнейшего ветра в Новосибирской области без света остались почти 15 тысяч человек, сообщили в пресс-службе РЭС. Ураган обрушился на регион сегодня, 23 октября. Сила ветра достигает 28 м/с.
— С раннего утра в регионе происходят массовые аварийные отключения в электросетях 110 кВ и в распределительных сетях 6–10 кВ, которые связаны с механическими повреждениями линий электропередачи. Сильные порывы ветра на отдельных участках вызвали падение на них посторонних предметов (деревья, кровли, строительные материалы и т.п.), что во многих случаях привело к коротким замыканиям, повреждению изоляторов и другого оборудования, схлесту или даже обрыву проводов ЛЭП, — объяснили в РЭС.
Под отключение попали 88 населенных пунктов по всей Новосибирской области. Перед ураганом бригады РЭС были переведены в режим повышенной готовности.
— Всего в ликвидации последствий технологических нарушений, вызванных штормовым ветром, на территории Новосибирской области задействованы 305 человек и 106 единиц техники, в том числе 7 бригад в Новосибирске. На 14–32 электроснабжение восстановлено уже в 29 населенных пунктах, в 59 еще продолжаются восстановительные работы. Общая численность населения, находящегося под отключением составляет 14530 человек, — поделились цифрами в РЭС.
Вернуть свет по прогнозу компании должны полностью до 19:00.
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