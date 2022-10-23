Без света почти 15 тысяч человек: массовые аварийные отключения электричества произошли в НСО

— С раннего утра в регионе происходят массовые аварийные отключения в электросетях 110 кВ и в распределительных сетях 6–10 кВ, которые связаны с механическими повреждениями линий электропередачи. Сильные порывы ветра на отдельных участках вызвали падение на них посторонних предметов (деревья, кровли, строительные материалы и т.п.), что во многих случаях привело к коротким замыканиям, повреждению изоляторов и другого оборудования, схлесту или даже обрыву проводов ЛЭП, — объяснили в РЭС.