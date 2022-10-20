На Ордынской трассе загорелся автомобиль — его не смогли потушить двумя огнетушителями
Информация о возможных пострадавших уточняется
Вечером 20 октября на трассе Новосибирск — Ордынское вспыхнул автомобиль. Кадры инцидента публикует сообщество «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Судя по видеозаписи, загорелся отечественный легковой автомобиль типа Lada Samara. На кадрах, сделанных случайным очевидцем, видно, как из-под задней части стоящей на обочине машины вырывается пламя. Около автомобиля стоит человек.
В комментариях под записью свидетель инцидента сообщил, что автомобиль пытались спасти при помощи двух огнетушителей, но тщетно.
Редакция НГС сделала запрос в пресс-службу МЧС по Новосибирской области с просьбой дать официальную информацию о происшествии.
20 октября днем в Новосибирске на улице Троллейной внезапно вспыхнул трамвай. 30 человек эвакуировались самостоятельно.