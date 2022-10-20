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На Ордынской трассе загорелся автомобиль — его не смогли потушить двумя огнетушителями

Информация о возможных пострадавших уточняется

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Очевидцы сняли инцидент на видео

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Вечером 20 октября на трассе Новосибирск — Ордынское вспыхнул автомобиль. Кадры инцидента публикует сообщество «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Судя по видеозаписи, загорелся отечественный легковой автомобиль типа Lada Samara. На кадрах, сделанных случайным очевидцем, видно, как из-под задней части стоящей на обочине машины вырывается пламя. Около автомобиля стоит человек.

В комментариях под записью свидетель инцидента сообщил, что автомобиль пытались спасти при помощи двух огнетушителей, но тщетно.

Редакция НГС сделала запрос в пресс-службу МЧС по Новосибирской области с просьбой дать официальную информацию о происшествии.

20 октября днем в Новосибирске на улице Троллейной внезапно вспыхнул трамвай. 30 человек эвакуировались самостоятельно.

Обновлено. В 22:05 поступило сообщение о возгорании автомобиля на трассе К-17Р около с. Верх-Ирмень. Пожарные в течение 4 минут ликвидировали возгорание. В результате пожара легковой автомобиль выгорел полностью на площади 4 кв. м. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Новосибирской области.

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