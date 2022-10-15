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Тема дняСмертельное ДТП на кладбище
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Ночное ДТП на кладбище: водитель погиб, врезавшись в памятник в Новосибирске

Водителю было 46 лет

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Обстоятельства аварии выясняются

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Ночью 15 октября водитель врезался в памятник на Заельцовском кладбище в Новосибирске. Мужчина погиб от полученных травм.

— В ночное время водитель 1976 года рождения, управляя автомобилем «Тойота-Королла», двигался по территории Заельцовского кладбища — со стороны улицы Дачное шоссе в сторону улицы 1-е Мочищенское шоссе. В пути следования, в районе квартала 40, он совершил наезд на препятствие (памятник), — говорится в сообщении отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

46-летний водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства аварии.

В начале октября на новосибирской трассе водитель «Хонды» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовик. В результате мужчина погиб.

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