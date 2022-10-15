Ночное ДТП на кладбище: водитель погиб, врезавшись в памятник в Новосибирске
Водителю было 46 лет
Ночью 15 октября водитель врезался в памятник на Заельцовском кладбище в Новосибирске. Мужчина погиб от полученных травм.
— В ночное время водитель 1976 года рождения, управляя автомобилем «Тойота-Королла», двигался по территории Заельцовского кладбища — со стороны улицы Дачное шоссе в сторону улицы 1-е Мочищенское шоссе. В пути следования, в районе квартала 40, он совершил наезд на препятствие (памятник), — говорится в сообщении отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
46-летний водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства аварии.
В начале октября на новосибирской трассе водитель «Хонды» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовик. В результате мужчина погиб.