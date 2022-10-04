«Не выдержал безопасную дистанцию»: в ДТП с грузовиком на новосибирской трассе погиб водитель Honda Stream
Погибший ехал из Омска в сторону Новосибирска
В Чановском районе Новосибирской области
— На автодороге Р-254 «Иртыш» водитель 1965 года рождения, управляя автомобилем Honda Stream, двигался со стороны Омска в сторону Новосибирска и в пути следования, не выдержав безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, совершил столкновение с грузовым автомобилем Renault Premium под управлением
Сотрудники ГИБДД уточняют обстоятельства происшествия.
В Новосибирском районе произошло смертельное ДТП — один человек погиб, еще пятеро доставлены в больницу. Столкнулись Subaru Forester и УАЗ в субботу,