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«Не выдержал безопасную дистанцию»: в ДТП с грузовиком на новосибирской трассе погиб водитель Honda Stream

Погибший ехал из Омска в сторону Новосибирска

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ДТП произошло ночью 4 октября

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В Чановском районе Новосибирской области 4 октября около 00:18 часов в ДТП погиб 57-летний водитель.

— На автодороге Р-254 «Иртыш» водитель 1965 года рождения, управляя автомобилем Honda Stream, двигался со стороны Омска в сторону Новосибирска и в пути следования, не выдержав безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, совершил столкновение с грузовым автомобилем Renault Premium под управлением 49-летнего водителя, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

Сотрудники ГИБДД уточняют обстоятельства происшествия.

В Новосибирском районе произошло смертельное ДТП — один человек погиб, еще пятеро доставлены в больницу. Столкнулись Subaru Forester и УАЗ в субботу, 1 октября.

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