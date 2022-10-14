В Белгороде после обстрела загорелась электроподстанция
Часть города осталась без электричества
В Белгороде после обстрела загорелась подстанция. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Корреспондент MSK1.RU, находящийся в Белгороде, сообщает, что у половины города сейчас отключен свет.
— Максимально быстро постараемся устранить последствия. Ориентировочное время переключения на резервный источник — до 4 часов. Водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания, — сообщил губернатор региона в своем Telegram-канале.
Сам губернатор находится на месте происшествия, также туда прибыли заместитель главы региона Константин Полежаев, начальник Главного регионального управления МЧС Сергей Потапов, министр ЖКХ Алексей Ботвиньев, первый заместитель мэра Белгорода Валентин Демидов и оперативные службы.
Обновлено в 20:08 мск:
Гладков сообщил, что пожар потушен, начинается переподключение.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Накануне в результате обстрела в Белгороде был поврежден жилой дом. Пострадала квартира на верхнем этаже