20idei
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 0/10
usd 63.06
eur 62.47
Тема дняВ доме для сирот провалился пол
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

В Белгороде после обстрела загорелась электроподстанция

Часть города осталась без электричества

587
ds

На место происшествия выехали представители правительства Белгородской области и оперативные службы

Поделиться

В Белгороде после обстрела загорелась подстанция. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Корреспондент MSK1.RU, находящийся в Белгороде, сообщает, что у половины города сейчас отключен свет.

— Максимально быстро постараемся устранить последствия. Ориентировочное время переключения на резервный источник — до 4 часов. Водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания, — сообщил губернатор региона в своем Telegram-канале.

Сам губернатор находится на месте происшествия, также туда прибыли заместитель главы региона Константин Полежаев, начальник Главного регионального управления МЧС Сергей Потапов, министр ЖКХ Алексей Ботвиньев, первый заместитель мэра Белгорода Валентин Демидов и оперативные службы.

Подстанция в Белгородской области загорелась после обстрела вечером 14 октября

Подстанция в Белгородской области загорелась после обстрела вечером 14 октября

Поделиться

Обновлено в 20:08 мск:

Гладков сообщил, что пожар потушен, начинается переподключение.

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

Накануне в результате обстрела в Белгороде был поврежден жилой дом. Пострадала квартира на верхнем этаже 16-этажки. На момент происшествия в квартире никого не было, так что обошлось без жертв. Жильцы сейчас эвакуированы. Над городом второй день работает ПВО.

БелгородОбстрелБелгородская областьСпецоперация на Украине
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2