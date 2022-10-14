В Белгороде после обстрела загорелась электроподстанция

Накануне в результате обстрела в Белгороде был поврежден жилой дом. Пострадала квартира на верхнем этаже 16-этажки . На момент происшествия в квартире никого не было, так что обошлось без жертв. Жильцы сейчас эвакуированы. Над городом второй день работает ПВО.