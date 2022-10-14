Новосибирский военкомат эвакуировали из-за сообщения о минировании
Людей вывели из здания
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В Новосибирске утром 14 октября прошла эвакуация из областного военкомата. Как сообщил источник НГС, это произошло из-за ложного минирования.
Областной военкомат находится на улице Советской. В пресс-службе ЦВО от комментариев отказались. В пресс-службе МВД по Новосибирской области сообщили, что такой информации у них нет. Корреспондент направил запрос в правительство Новосибирской области.
Утром 29 сентября в Новосибирске неизвестный попытался поджечь военкомат Кировского и Ленинского районов. В тот день неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в два окна.