«Плевок в душу всем пацанам». Люди призывают отправить на фронт сына чиновницы, которая нахамила добровольцу





«Будут иметь вас все»

Как рассказывают наши коллеги из NN.RU, Александр Ланщенкин отравился добровольцем на Украину в конце сентября. Во время поездки он писал в своем блоге о случаях побега мобилизованных, питании за свой счет и ночевке в холодном автобусе. Земляки организовали сбор средств для поддержки солдат. Но это не понравилось местной чиновнице и местному политику.



Начальник отдела культуры Светлана Новикова начала ругать добровольца за пользование смартфоном.



— Будут иметь вас все, как модель в первом и последнем случае, — написал человек с аккаунта Новиковой в личном сообщении и пригрозил, что если солдат не исправится, она «будет действовать более жестко».



Кулебакский координатор ЛДПР Артем Веснин назвал солдата «забитым детдомовским мальчиком» и ответил Ланщенкину, что тот ему «омерзителен, как и те, кто выкладывает ваши посты».