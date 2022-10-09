«Плевок в душу всем пацанам». Люди призывают отправить на фронт сына чиновницы, которая нахамила добровольцу
Его тоже обвиняют в оскорблениях российских солдат
В Нижегородской области жители небольшого городка Кулебаки просят наказать начальника отдела культуры Светлану Новикову и члена ЛДПР Артема Веснина за оскорбления в адрес добровольца Александра Лащенкина. Комментарии с такими призывами заполнили страницу нижегородского губернатора Глеба Никитина во «ВКонтакте». Это стало громким скандалом недели. Сейчас Новикова уже уволена, а Веснин снят с должности в ЛДПР. Тем не менее жители продолжают требовать наказания. Кто-то призывает привлечь по статье за дискредитацию, кто-то считает, что сына Новиковой нужно отправить на передовую.
«Будут иметь вас все»
Как рассказывают наши коллеги из NN.RU, Александр Ланщенкин отравился добровольцем на Украину в конце сентября. Во время поездки он писал в своем блоге о случаях побега мобилизованных, питании за свой счет и ночевке в холодном автобусе. Земляки организовали сбор средств для поддержки солдат. Но это не понравилось местной чиновнице и местному политику.
Начальник отдела культуры Светлана Новикова начала ругать добровольца за пользование смартфоном.
— Будут иметь вас все, как модель в первом и последнем случае, — написал человек с аккаунта Новиковой в личном сообщении и пригрозил, что если солдат не исправится, она «будет действовать более жестко».
Кулебакский координатор ЛДПР Артем Веснин назвал солдата «забитым детдомовским мальчиком» и ответил Ланщенкину, что тот ему «омерзителен, как и те, кто выкладывает ваши посты».
Солдат не стал терпеть и выложил скриншоты переписки. После этого в соцсетях жители массово стали требовать наказать чиновницу и политика.
«Холодка испугались». Продолжение истории
После этого глава Кулебак Валерий Юрасов заявил на своей странице о служебной проверке. В комментариях некий
За чиновницу заступился некто под аккаунтом Виталия Новикова. Кулебчане опознали в нем сына чиновницы. Он нецензурно обозвал солдата и назвал его «тряпкой».
— Женщина вам, по сути, ничего, ни слова плохого не сказала, а для тебя это плевок, — высказался предполагаемый сын чиновницы.
Спустя некоторое время оскорбительный комментарий от Виталия Новикова исчез. Однако жители успели сделать скриншот.
Затем уже страницу губернатора Глеба Никитина начали закидывать призывами уволить и наказать чиновницу и ее сына. При этом сообщения шли не только от нижегородцев, но и от жителей других регионов: Москвы, Брянска, Тулы.
В частности, возмущенные жители предложили отправить сына чиновницы на передовую, а Веснина и Новикову — привлечь за дискредитацию ВС РФ.
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«У любого человека сегодня срывает нервы»
Оскорбившая солдата Светлана Новикова публично не извинялась. А Артем Веснин попытался это сделать в соцсетях.
— Да, я не сдержал эмоции в ходе диалога, переживая за безопасность наших земляков, — написал политик на своей странице во «ВКонтакте». По словам Веснина, его возмутило, что солдат не соблюдал запрет на пользование смартфоном.
За чиновницу перед кулебчанами попросил прощения глава города Валерий Юрасов. Также он сообщил об увольнении Новиковой. В кулебакском отделении ЛДПР отреагировали на скандал снятием с должности своего однопартийца.
— Да, я согласен, человек виноват. Он вчера публично извинился. Но это он писал всё в личку. Нервы сорвало. У любого человека сегодня, в той ситуации, которая происходит в стране, срывает нервы. И сделали такой популизм, что извините меня, — прокомментировал NN.RU инцидент член ЛДПР из Кулебак Владимир Дорофеев.
Однопартиец отметил, что Веснин многое делал для военнослужащих, собирая гуманитарную помощь. Скандал с ним он считает раздутым.