Как все случилось, кто погиб и что будет дальше. Главное о взрыве Крымского моста

Пожар тушили почти 400 человек с участием авиации. Уже к 16 часам по неповрежденной части моста пустили реверсивное движение легковушек, еще через час из Севастополя в Петербург направился первый поезд.

Всероссийский союз страховщиков оценивает ущерб от ЧП на Крымском мосту в 200–500 миллионов рублей.

Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что Владимир Путин в ближайшее время не планирует выступать с обращением к россиянам. Служба безопасности Украины заявила СМИ, что не комментирует сообщения о ее причастности к взрыву.