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На Крымском мосту сильный пожар: загорелась цистерна с топливом

Автомобильное и ж/д движение на мосту перекрыты

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На одном из участков Крымского моста загорелась цистерна с топливом. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

— Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара, — заявил Крючков.

В ФКУ «Управление автомобильных дорог "Тамань"» сообщили, что из-пожара на мосту приостановлено автомобильное движение.

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