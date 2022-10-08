На Крымском мосту сильный пожар: загорелась цистерна с топливом
Автомобильное и ж/д движение на мосту перекрыты
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На одном из участков Крымского моста загорелась цистерна с топливом. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
— Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара, — заявил Крючков.
В ФКУ «Управление автомобильных дорог "Тамань"» сообщили, что из-пожара на мосту приостановлено автомобильное движение.
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