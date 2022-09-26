В ижевской школе после стрельбы погибли дети

Ранее стало известно, что неизвестный мужчина ворвался в один из классов в ижевской школе № 88 и открыл стрельбу. Как пишет Baza, стрельба началась во время урока, неизвестный мужчина в черном костюме ворвался в класс и открыл стрельбу по детям. Директор школы успела спрятаться с раненым подростком в кабинете и закрыться там, раненый охранник скончался. Всю информацию о происходящем мы собираем в онлайн-трансляции.