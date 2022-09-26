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Стрельба в школе в Ижевске

В ижевской школе после стрельбы погибли дети

Об этом заявил глава Удмуртии

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Неизвестный ворвался в класс во время урока

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Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в результате стрельбы в ижевской школе № 88 есть убитые и раненые среди детей.

— Пока не установленный человек проник в школу, убил охранника. Уже известно, есть жертвы среди детей и раненые. Сейчас закончилась эвакуация. <...> Весь периметр оцеплен, на объекте работают Росгвардия, ФСБ, правоохранительные органы, — заявил Александр Бречалов.

В МВД по Удмуртской республике сообщили, что полицейские обнаружили тело мужчины, открывшего стрельбу.

— На данный момент известно о 6 погибших и около 20 пострадавших от его действий. Информация уточняется, — пояснили в МВД.

Ранее стало известно, что неизвестный мужчина ворвался в один из классов в ижевской школе № 88 и открыл стрельбу. Как пишет Baza, стрельба началась во время урока, неизвестный мужчина в черном костюме ворвался в класс и открыл стрельбу по детям. Директор школы успела спрятаться с раненым подростком в кабинете и закрыться там, раненый охранник скончался. Всю информацию о происходящем мы собираем в онлайн-трансляции.

ИжевскУдмуртияПогибли детиСтрельбаШкола
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