В ижевской школе после стрельбы погибли дети
Об этом заявил глава Удмуртии
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в результате стрельбы в ижевской школе
— Пока не установленный человек проник в школу, убил охранника. Уже известно, есть жертвы среди детей и раненые. Сейчас закончилась эвакуация. <...> Весь периметр оцеплен, на объекте работают Росгвардия, ФСБ, правоохранительные органы, — заявил Александр Бречалов.
В МВД по Удмуртской республике сообщили, что полицейские обнаружили тело мужчины, открывшего стрельбу.
— На данный момент известно о 6 погибших и около 20 пострадавших от его действий. Информация уточняется, — пояснили в МВД.
Ранее стало известно, что неизвестный мужчина ворвался в один из классов в ижевской школе