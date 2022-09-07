«Я сама едва не погибла!» Овчарку убило током из-за обрыва ЛЭП в СНТ под Новосибирском

— Он кинулся к этому проводу, его как шибануло! Я сначала вообще не поняла, что происходит, он просто свалился, я давай его откачивать. Только потом поняла, что могла бы тоже погибнуть, если бы провод был ближе. Ударом пса откинуло на метр, это и спасло мне жизнь. Из-за замыкания начался пожар, трава вокруг загорелась, — говорит Москаленко.