«Я сама едва не погибла!» Овчарку убило током из-за обрыва ЛЭП в СНТ под Новосибирском
Хозяйка пса испугалась, что могла тоже пострадать
Под Новосибирском недалеко от СНТ «Ранетка» у Восточного шоссе произошел несчастный случай. Татьяна Москаленко с девятимесячным щенком овчарки гуляла по грунтовой дороге мимо линии электропередач. Пса заинтересовали звуки искрящегося провода — на линии произошел обрыв. Любопытство привело к гибели животного.
— Он кинулся к этому проводу, его как шибануло! Я сначала вообще не поняла, что происходит, он просто свалился, я давай его откачивать. Только потом поняла, что могла бы тоже погибнуть, если бы провод был ближе. Ударом пса откинуло на метр, это и спасло мне жизнь. Из-за замыкания начался пожар, трава вокруг загорелась, — говорит Москаленко.
Щенка похоронили. Его хозяйка не стала обращаться в полицию.
— На следующий день после несчастного случая я проходила по той же дороге, увидела, что с оборванного провода была срезана катушка, видимо, проводились ремонтные работы, — говорит Москаленко.
По словам председателя СНТ «Ранетка», технические проблемы на этой линии ЛЭП замечали прежде.
— Два раза там кабель стрельнул, а теперь изолятор от опоры отвалился, провод под напряжением упал. Благо, что только собака в этот раз погибла, хозяйка тоже могла там остаться, — заявил НГС председатель СНТ Аркадий Егориков.
Воздушная линия электропередачи принадлежит АО «Региональные электросети». Вот как там прокомментировали произошедшее ЧП:
— В результате неблагоприятных погодных условий на линии произошло разрушение опорного изолятора и последующее падение провода. На месте аварии оперативно-диспетчерской бригадой пострадавших обнаружено не было. Для предотвращения возможного обрыва провода на данном участке был выполнен монтаж дополнительной подставной траверсы на опоре ЛЭП. Обращений от владельцев домашнего животного по вопросу компенсации морального ущерба в АО «РЭС» не поступало, — говорится в ответе «РЭС» на запрос НГС.
В июне следователи возбудили уголовное дело из-за происшествия с 11-летним мальчиком — ребенок забрался в трансформаторную будку «РЭС», где его ударило током.