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5-летняя девочка застряла в качелях на Полевой — ребенку потребовалась помощь спасателей

Качели пришлось перекусить гидравлическим инструментом

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Родители девочки были рядом с ней

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Днем в воскресенье, 4 сентября, 5-летняя девочка застряла ногой в качелях на площадке дома на Полевой. Ребенку потребовалась помощь спасателей.

В 12:22 на пульт дежурного МАСС поступила информация об инциденте на Полевой.

— У 5-летней девочки нога застряла в качелях между металлической перекладиной и сиденьем, — сообщили дежурному.

На место выехал экипаж. Гидравлическим аварийно-спасательным инструментом они перекусили металлическую трубу качелей. Рядом с девочкой были родители, которые отвлекали ее телефоном.

После этого ребенка осмотрели и передали родителям, медицинская помощь не потребовалась.

— Даже детская площадка может представлять определенную опасность для детей. Поэтому, гуляя с ребенком на площадке, изучите имеющиеся на ней элементы конструкций, объясните ребенку, что может быть опасно, а что нет, — напомнили в МАСС.

Спасательная операция заняла около 20 минут

Спасательная операция заняла около 20 минут

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В начале августа помощь спасателей понадобилась годовалой девочке — ребенок оказался заперт в машине.

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