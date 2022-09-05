5-летняя девочка застряла в качелях на Полевой — ребенку потребовалась помощь спасателей
Качели пришлось перекусить гидравлическим инструментом
Днем в воскресенье, 4 сентября, 5-летняя девочка застряла ногой в качелях на площадке дома на Полевой. Ребенку потребовалась помощь спасателей.
В 12:22 на пульт дежурного МАСС поступила информация об инциденте на Полевой.
— У 5-летней девочки нога застряла в качелях между металлической перекладиной и сиденьем, — сообщили дежурному.
На место выехал экипаж. Гидравлическим аварийно-спасательным инструментом они перекусили металлическую трубу качелей. Рядом с девочкой были родители, которые отвлекали ее телефоном.
После этого ребенка осмотрели и передали родителям, медицинская помощь не потребовалась.
— Даже детская площадка может представлять определенную опасность для детей. Поэтому, гуляя с ребенком на площадке, изучите имеющиеся на ней элементы конструкций, объясните ребенку, что может быть опасно, а что нет, — напомнили в МАСС.
В начале августа помощь спасателей понадобилась годовалой девочке — ребенок оказался заперт в машине.