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В Академгородке водитель Nissan Note сбил 8-летнего велосипедиста — ребенка увезли в больницу

Мальчик переезжал дорогу на красный сигнал светофора

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Ребенка увезли в больницу

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Вечером в воскресенье, 4 сентября, в Советском районе Новосибирска водитель на автомобиле Nissan Note сбил 8-летнего мальчика на велосипеде.

— 34-летний водитель, управляя автомобилем Nissan Note, напротив дома № 30 по улице Иванова совершила наезд на 8-летнего велосипедиста, который двигался на велосипеде в зоне регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора, — сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД.

Пострадавшего мальчика увезли в больницу. Характер его травм уточняется. На месте ДТП работает экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Накануне водитель грузовика сбил 7-летнего ребенка на Чистой слободе.

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