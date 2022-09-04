В Академгородке водитель Nissan Note сбил
8-летнего велосипедиста — ребенка увезли в больницу
Мальчик переезжал дорогу на красный сигнал светофора
Вечером в воскресенье, 4 сентября, в Советском районе Новосибирска водитель на автомобиле Nissan Note сбил
— 34-летний водитель, управляя автомобилем Nissan Note, напротив дома
Пострадавшего мальчика увезли в больницу. Характер его травм уточняется. На месте ДТП работает экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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