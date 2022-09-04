Вышла на прогулку, но домой не вернулась: в Новосибирске ищут 67-летнюю женщину

В Калининском районе Новосибирска пропала 67-летняя Светлана Ракишева (Ковалевская). Местонахождение пенсионерки неизвестно с 3 сентября.



— Женщина проживает одна, днем к ней приезжают родные, которые за ней ухаживают, следят, чтобы она покушала и приняла таблетки. На ночь она остается одна. Известно, что 3 сентября днем она вышла из дома на прогулку и обратно не вернулась. В больницах не нашли, так что приступили к поискам, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

