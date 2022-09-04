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Вышла на прогулку, но домой не вернулась: в Новосибирске ищут 67-летнюю женщину

О пропавшей ничего неизвестно с 3 сентября

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Пенсионерка живет одна

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В Калининском районе Новосибирска пропала 67-летняя Светлана Ракишева (Ковалевская). Местонахождение пенсионерки неизвестно с 3 сентября.

— Женщина проживает одна, днем к ней приезжают родные, которые за ней ухаживают, следят, чтобы она покушала и приняла таблетки. На ночь она остается одна. Известно, что 3 сентября днем она вышла из дома на прогулку и обратно не вернулась. В больницах не нашли, так что приступили к поискам, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Приметы Светланы: рост — 165 см, плотного телосложение. Волосы седые, глаза зеленые. В день пропажи была одета в светло-бежевое пальто, темно-синяя с белым узором блузка, темно-синие бриджи, черные туфли. Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам 112 или 8 800 700-54-52.

В конце августа пропавшую месяц назад женщину нашли мертвой в лесу в Новосибирской области.

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