Вышла на прогулку, но домой не вернулась: в Новосибирске ищут
67-летнюю женщину
О пропавшей ничего неизвестно с 3 сентября
В Калининском районе Новосибирска пропала
— Женщина проживает одна, днем к ней приезжают родные, которые за ней ухаживают, следят, чтобы она покушала и приняла таблетки. На ночь она остается одна. Известно, что 3 сентября днем она вышла из дома на прогулку и обратно не вернулась. В больницах не нашли, так что приступили к поискам, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Приметы Светланы: рост —
В конце августа пропавшую месяц назад женщину нашли мертвой в лесу в Новосибирской области.