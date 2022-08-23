Вандалы разрисовали памятник новосибирскому трамваю № 13

Вандалы разрисовали памятник новосибирскому трамваю
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В прошлый раз на трамвае появились граффити в начале июля
В Новосибирске вандалы разрисовали памятник трамваю
— Трамвай разрисован с боковой стороны, которая смотрит на дорогу. Также краска появилась на лицевой части памятника, — сообщила корреспондент.
Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, сообщений об инциденте не поступало. После информации, полученной от НГС, на место выехали правоохранители.
— Указанный факт будет проверен сотрудниками полиции, зарегистрирован в установленном порядке, в рамках чего обстоятельства совершенного деяния будут установлены, — пояснили в ведомстве.
Отметим, что трамвай разрисовывают не первый раз. В начале июля вандалы испортили памятник.