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Вандалы разрисовали памятник новосибирскому трамваю № 13

В прошлый раз на трамвае появились граффити в начале июля

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Трамвай разрисовывают не первый раз

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В Новосибирске вандалы разрисовали памятник трамваю № 13. Надписи черной краской появились на корпусе вечером 23 августа. Об этом сообщила корреспондент НГС Елизавета Горячева, которая побывала на месте инцидента.

— Трамвай разрисован с боковой стороны, которая смотрит на дорогу. Также краска появилась на лицевой части памятника, — сообщила корреспондент.

Вандалы использовали черную краску

Вандалы использовали черную краску

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Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, сообщений об инциденте не поступало. После информации, полученной от НГС, на место выехали правоохранители.

— Указанный факт будет проверен сотрудниками полиции, зарегистрирован в установленном порядке, в рамках чего обстоятельства совершенного деяния будут установлены, — пояснили в ведомстве.

Отметим, что трамвай разрисовывают не первый раз. В начале июля вандалы испортили памятник.

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