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Кто убил Дарью Дугину? Всё, что известно о смерти девушки, — в одном видео

Внедорожник с дочерью философа и политолога Александра Дугина взорвали

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ФСБ озвучила основную версию убийства журналистки Дарьи Дугиной. 20 августа машина, на которой девушка возвращалась с фолк-фестиваля, взлетела на воздух. Дарья скончалась на месте.

По версии ФСБ, за этим стоят украинские спецслужбы. Предполагаемая исполнительница — 43-летняя украинка Наталья Вовк. Женщина взорвала устройство, заложенное в автомобиль Дугиной, дистанционно — с помощью звонка — и скрылась в Эстонии. Украинские власти отрицают свою причастность.

Погибшая — дочь философа и политолога Александра Дугина, которого называют идеологом «русского мира». Дарья полностью разделяла идеи отца и поддерживала спецоперацию на Украине.

Убийство журналистаРусский мирАлександр ДугинДарья ДугинаВзорвали машину
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