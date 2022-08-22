Кто убил Дарью Дугину? Всё, что известно о смерти девушки, — в одном видео
Внедорожник с дочерью философа и политолога Александра Дугина взорвали
ФСБ озвучила основную версию убийства журналистки Дарьи Дугиной. 20 августа машина, на которой девушка возвращалась с фолк-фестиваля, взлетела на воздух. Дарья скончалась на месте.
По версии ФСБ, за этим стоят украинские спецслужбы. Предполагаемая исполнительница — 43-летняя украинка Наталья Вовк. Женщина взорвала устройство, заложенное в автомобиль Дугиной, дистанционно — с помощью звонка — и скрылась в Эстонии. Украинские власти отрицают свою причастность.
Погибшая — дочь философа и политолога Александра Дугина, которого называют идеологом «русского мира». Дарья полностью разделяла идеи отца и поддерживала спецоперацию на Украине.
Ранее мы собрали всё, что известно о погибшей Дарье Дугиной и о том, кому принадлежал взорвавшийся внедорожник Land Cruiser Prado.