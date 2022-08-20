«Дверь в доме заколочена»: в Новосибирской области ищут мужчину, который неожиданно пропал без денег и документов
Ранее Константин Новоселов не пропадал
В Коченевском районе Новосибирской области пропал
— Мужчина всю жизнь проживает в деревне Малый Чик. Родные уехали на несколько дней, вернулись, дверь в доме заколочена, мужчины нет. По свидетельствам пропал 18 августа. Куда пошел — неизвестно, денег и документов с собой нет. Ранее в полицию о его пропаже не писали, — сообщила НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Рост мужчины — 173 сантиметра, телосложение — xудощавое, серые глаза и темно-русые с сединой волосы. Константин был одет в темно-синее трико с белыми лампасами по бокам. Волонтеры «ЛизаАлерт» просят обладающих какой-либо информацией обратиться по номеру телефона: 8 800 700–54–52.
Днем 18 августа в Новосибирске пропал