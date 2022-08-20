«Дверь в доме заколочена»: в Новосибирской области ищут мужчину, который неожиданно пропал без денег и документов

Днем 18 августа в Новосибирске пропал 9-летний мальчик. Помимо волонтеров, его поисками занимались полицейские, к которым родители ребенка обратились с заявлением о пропаже. Вечером волонтеры и полицейские сообщили о том, что мальчик был найден.