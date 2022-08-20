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«Дверь в доме заколочена»: в Новосибирской области ищут мужчину, который неожиданно пропал без денег и документов

Ранее Константин Новоселов не пропадал

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Местонахождение Константина неизвестно с 18 августа

Местонахождение Константина неизвестно с 18 августа

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В Коченевском районе Новосибирской области пропал 44-летний Константин Новоселов. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», местонахождение мужчины неизвестно с 18 августа.

— Мужчина всю жизнь проживает в деревне Малый Чик. Родные уехали на несколько дней, вернулись, дверь в доме заколочена, мужчины нет. По свидетельствам пропал 18 августа. Куда пошел — неизвестно, денег и документов с собой нет. Ранее в полицию о его пропаже не писали, — сообщила НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Рост мужчины — 173 сантиметра, телосложение — xудощавое, серые глаза и темно-русые с сединой волосы. Константин был одет в темно-синее трико с белыми лампасами по бокам. Волонтеры «ЛизаАлерт» просят обладающих какой-либо информацией обратиться по номеру телефона: 8 800 700–54–52.

Днем 18 августа в Новосибирске пропал 9-летний мальчик. Помимо волонтеров, его поисками занимались полицейские, к которым родители ребенка обратились с заявлением о пропаже. Вечером волонтеры и полицейские сообщили о том, что мальчик был найден.

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