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Сбежавшего из больницы девятилетнего мальчика нашли живым

Родители мальчика обратились с заявлением о пропаже в МВД Новосибирска

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Ранее мальчик не убегал от родителей

Ранее мальчик не убегал от родителей

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Днем 18 августа в Новосибирске пропал 9-летний мальчик. Помимо волонтеров, его поисками занимались полицейские, к которым родители ребенка обратились с заявлением о пропаже.

Вечером волонтеры и полицейские сообщили о том, что мальчик был найден.

— Сотрудники полиции провели с ребенком профилактическую беседу, он был передан законным представителям, — сообщили в пресс-службе главка областной полиции.

Известно, что мальчик ранее не убегал от родителей.

Вчера в Искитиме пропала 10-летняя Валерия, девочка убежала из дома. Спустя несколько часов ее нашли сотрудники полиции.

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