Сбежавшего из больницы девятилетнего мальчика нашли живым
Родители мальчика обратились с заявлением о пропаже в МВД Новосибирска
Днем 18 августа в Новосибирске пропал
Вечером волонтеры и полицейские сообщили о том, что мальчик был найден.
— Сотрудники полиции провели с ребенком профилактическую беседу, он был передан законным представителям, — сообщили в пресс-службе главка областной полиции.
Известно, что мальчик ранее не убегал от родителей.
Вчера в Искитиме пропала 10-летняя Валерия, девочка убежала из дома. Спустя несколько часов ее нашли сотрудники полиции.