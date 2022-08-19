«На скорости в 170 их не могли догнать». Как подростки устроили смертельное ДТП. Можно ли бы избежать гибели пяти человек?
Нижний Тагил простился с жертвами жуткого ДТП
Когда белый гроб с телом покойной вынесли на улицу, окрестности Лисьей горы в Нижнем Тагиле вздрогнули от воя сирен машин скорой помощи. Экипажи выстроились впереди и позади катафалка и, не выключая звук, поехали колонной от ритуального комплекса «Реквием» через весь город на Вагонское кладбище.
Так Нижний Тагил простился с фельдшером станции скорой помощи Ириной Зентерековой. На траурную церемонию пришли триста человек. Ирина стала одной из жертв жестокого ДТП, которое случилось в 3 часа ночи 15 августа. Ее бригаду отправили на несложный вызов.
— В ту ночь они поехали на констатацию смерти. Скорая должна подтверждать любую смерть, такой закон. И вот они поехали за одной смертью и нашли еще пять, — вздыхает главврач станции cкорой помощи в Нижнем Тагиле Сергей Безбородов.
На перекрестке улиц Газетной и Октябрьской Революции, где находится станция скорой помощи, в «Газель» на огромной скорости врезался Hyundai Accent. На нём уходили от преследования ГИБДД пятеро подростков. В какой-то момент
Когда Hyundai врезался в cкорую, та перевернулась и снова встала на колеса. Машина с детьми вспыхнула. Девушка и три молодых человека в салоне погибли от травм и ожогов. Чудом спасся только один парень.
Когда машина скорой переворачивалась, Ирину сильно прижало. В состоянии клинической смерти фельдшера доставили в стационар, но сочетанная черепно-мозговая травма оказалась слишком тяжелой, и спасти ее не смогли, а водитель «Газели» Николай Леонов серьезно пострадал.
— Она была опытным фельдшером, практически сразу начала самостоятельно работать на врачебной должности, 16 лет почти всегда ездила на вызовы одна. Работа тяжелая. Сколько у нас нападений на бригады! И у Ирины в практике такое было неоднократно. Но она справлялась: у нее есть всевозможные награды за добросовестный труд. Всегда отзывчивая, с огромным и добрым сердцем. За 25 лет в медицине она спасла тысячи людей, каждому дарила частичку тепла своей души. Она строила планы на жизнь, собиралась осенью в очередное путешествие, — рассказывает E1.RU Сергей Безбородов.
Ирину похоронили на краю поросшего сосновым лесом кладбища «Пихтовые горы», под двумя березками. Она любила эти деревья.
В этот же день в поселке Старатель простились с первым из четырех погибших в аварии подростков.
Как компания детей оказалась в машине среди ночи?
Поселок Старатель — обособленный район на окраине Нижнего Тагила. Здесь, конечно, все знакомы друг с другом. Новости по поселку расходятся мгновенно. Местные очень быстро узнали, что за рулем был
Иван был трудным ребенком. Он несколько раз уходил из дома, семья стояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Он рос на улице, и соседские ребята со временем начали его сторониться. Сейчас они рассказывают, что парень с ранних лет начал курить и баловаться алкоголем, вращался в нехороших компаниях. Когда в Старателе горели бараки, вину молва возлагала на Ивана, которому нравились экстремальные развлечения, и его друзей.
С родителями Ивана корреспонденту E1.RU поговорить не удалось. Судя по всему, отношения с ними у подростка были непростыми: соседи рассказали о шумных ссорах ребенка с матерью. У Ивана был брат значительно старше его, он погиб много лет назад.
— С ним мало кто во дворе общался, только Света и Сергей, который выжил в этом ДТП, — рассказал E1.RU Саша, одноклассник другого пассажира Hyundai, Сергея.
Родителей до этого лишали прав за вождение в нетрезвом виде. В прошлом году Ванин отец тоже устроил гонки с сотрудниками ГИБДД, которые закончились столкновением со служебной машиной, рассказали в пресс-службе областного управления МВД. Видимо, после этого случая в семье и купили Hyundai вместо разбитого авто.
Светлана тоже была непростым ребенком. По словам соседей, она разделяла опасные интересы Ивана, с которым познакомилась в поселковой школе
— С Иваном (парень, который вел Hyundai Accent) она давно знакома, еще со школы. Я был там, видел его тело. Гаишники говорят, они на скорости в 170 не могли их догнать. Если бы не скорая, может быть, остановили бы их на плохой дороге… Мать Светы сейчас дома, от горя она ничего не видит, а его родители сейчас ни с кем не будут говорить, даже дверь не откроют, — говорит отец Светланы.
Третьему из погибших, Василию, в декабре исполнилось бы 18 лет. У него есть заброшенная страница в «Одноклассниках». В детстве парень помогал своей маме-медсестре пристраивать животных.
— Он спокойный, тихий человек, очень хороший, но связался с плохой компанией, — рассказал знакомый молодых людей, Саша. — Он часто гулял с Иваном. В воскресенье Ваня их всех, видимо, собрал, и они поехали кататься.
Еще одна жертва этой аварии —
Из всех пассажиров в аварии выжил только Сергей. Он живет с родителями в нескольких кварталах от дома Ивана и Светы, с которыми общался нечасто. Знакомые удивляются, как в этот злополучный вечер он мог оказаться в их компании в угнанном автомобиле.
Можно ли было избежать трагедии?
ЧП оставляет много вопросов. Пока не установлено наверняка, был ли пьян водитель Hyundai, при каких обстоятельствах и как долго продолжалась полицейская погоня.
Неясно, почему опытный водитель скорой помощи Николай Леонов не заметил погони. Он сам пока ничего на этот счет рассказать не может: после аварии страдает от амнезии и травм позвоночника.
— Мы будем просить министерство, чтобы его отправили в Екатеринбург. Потому что у него есть трещины в позвонках. На него надо обратить особое внимание, он может остаться инвалидом, а Николаю всего 47 лет, это для мужчины не возраст, ему еще работать и работать, — рассказал Сергей Безбородов.
Бывший опытный инспектор ГИБДД Петр (по просьбе имя изменено. — Прим. ред.) считает, что сотрудники ГИБДД должны были действовать иначе, и тогда аварию можно было предотвратить.
— Судя по имеющейся информации, они гнались за подростками сами и никого не подключили. Нужно было задействовать план «Перехват», сообщить другим экипажам, чтобы они перекрыли беглецам путь и обезопасили жителей, — считает Петр. — Инспекторы должны пресекать нарушение, но если видят, что за рулем несовершеннолетние, то гнаться за ними нельзя с мигалками и сиренами. Дороги следовало перекрывать другими экипажами. Пускай лучше протаранит, но хотя бы гражданских не заденет. Мало ли кого он угробит, угоняя от гаишников, — говорит Петр.
Он полагает, что экипаж ДПС в Нижнем Тагиле просто захотел присвоить лавры задержания, потому что за это полагается поощрение.
— Конечно, сейчас рядовых инспекторов осталось процентов 50 от необходимого количества, но всё равно вряд ли это был один экипаж в ту ночь на весь город, — полагает Петр. — Надо было прекратить активное преследование, тихонько следить за нарушителями и сообщать коллегам, где они. А они сами погнались, решили сами пьяного поймать. В одиночку потому что выгоднее тормознуть.
По его словам, оружие по колесам в населенном пункте применять было очень рискованно, а вот сирена должна была быть включенной.
— Ночью не всегда ездят с сиренами, но тут она могла бы спасти жизнь фельдшеру. Возможно, водитель скорой услышал ее заранее и смог бы среагировать, — говорит Петр.
Бывший инспектор считает, что также ответственность за трагедию несут родители подростков (в первую очередь) и отчасти ПДН, которые должны были проводить профилактические беседы.
Автомобильный правозащитник и бывший заместитель директора по вопросам профилактики правонарушений Максим Едрышов считает, что дорожные инспекторы не должны нести ответственность за эту трагедию. Претензии следует предъявлять к государственной системе работы с трудными подростками.
— Система профилактики подростковых правонарушений у нас абсолютно неэффективна и работает для галочки, чтобы можно было в случае чего сказать: да, этот ребенок состоял у нас на учете.
Винить полицию бессмысленно. Скорее всего, этот тот случай, когда в семье что-то пошло не так с воспитанием детей. Но полицейские на это повлиять не могут, у них просто нет никаких полномочий. Изолировать ребенка возможно только, если он сделает что-то из ряда вон выходящее. К сожалению, на этот раз такая ситуация случилась, но исправить уже ничего нельзя, — сказал Максим Едрышов.
Проблема погонь не имеет однозначного ответа. Полгода назад в Нижнем Тагиле погиб