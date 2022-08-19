«На скорости в 170 их не могли догнать». Как подростки устроили смертельное ДТП. Можно ли бы избежать гибели пяти человек?

— С Иваном (парень, который вел Hyundai Accent) она давно знакома, еще со школы. Я был там, видел его тело. Гаишники говорят, они на скорости в 170 не могли их догнать. Если бы не скорая, может быть, остановили бы их на плохой дороге… Мать Светы сейчас дома, от горя она ничего не видит, а его родители сейчас ни с кем не будут говорить, даже дверь не откроют, — говорит отец Светланы.

Третьему из погибших, Василию, в декабре исполнилось бы 18 лет. У него есть заброшенная страница в «Одноклассниках». В детстве парень помогал своей маме-медсестре пристраивать животных.



— Он спокойный, тихий человек, очень хороший, но связался с плохой компанией, — рассказал знакомый молодых людей, Саша. — Он часто гулял с Иваном. В воскресенье Ваня их всех, видимо, собрал, и они поехали кататься.

