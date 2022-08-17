Спасатели сняли с пешеходного моста мужчину — он мог упасть на проезжую часть

Новосибирские спасатели сняли с пешеходного моста над проезжей частью улицы Ватутина мужчину, который перелез через ограждение. До приезда профессионалов его отвлекали случайные прохожие.



Как рассказал НГС в МАСС Новосибирска, вызов к пешеходному мосту в районе остановки «Лыжная база» поступил сегодня, 17 августа 2022-го , в 14:05.

— В 14:13 прибыли на место и увидели, что мужчина лет 45–50 на вид стоит не за ограждением, а на самом мосту, и общается с молодой компанией. Они пытались его отвлечь от этих действий и привлечь к себе внимание, — рассказал заместитель начальника Муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска Константин Максимов.