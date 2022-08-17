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Спасатели сняли с пешеходного моста мужчину — он мог упасть на проезжую часть

Его передали в руки полицейских

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Спасенного мужчину сотрудники МАСС передали полицейским

Спасенного мужчину сотрудники МАСС передали полицейским

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Новосибирские спасатели сняли с пешеходного моста над проезжей частью улицы Ватутина мужчину, который перелез через ограждение. До приезда профессионалов его отвлекали случайные прохожие.

Как рассказал НГС в МАСС Новосибирска, вызов к пешеходному мосту в районе остановки «Лыжная база» поступил сегодня, 17 августа 2022-го, в 14:05.

— В 14:13 прибыли на место и увидели, что мужчина лет 45–50 на вид стоит не за ограждением, а на самом мосту, и общается с молодой компанией. Они пытались его отвлечь от этих действий и привлечь к себе внимание, — рассказал заместитель начальника Муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска Константин Максимов.

Увидев подъехавших спасателей, мужчина вновь перелез за ограждение.

— Выдавал какую-то не совсем понятную информацию о том, что он хочет повлиять на человека, который должен ему денег, — добавил Константин Максимов. — Оценив его состояние, спасатели поняли, что быстрых действий он не может совершить, потому что ведет себя заторможенно.

После этого спасатели скрутили мужчину и передали его заранее вызванным сотрудникам полиции.

Ранее НГС писал о том, как муниципальные спасатели помогли виндсерфингисту, который устал и не мог добраться до берега водохранилища.

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