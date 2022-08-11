СЕЙЧАС +29°С
Пробки 6/10
usd 60.45
eur 61.70
Тема дняГлавный прокурор НСО ушел в отставку
Все новости
Все новости

Обессиленного виндсерфингиста спасли сотрудники МАСС в Новосибирском водохранилище

Мужчина выдохся и не мог добраться до берега самостоятельно

251
Спортсмена заметил с вышки спасатель

Спортсмена заметил с вышки спасатель

Поделиться

Новосибирские спасатели помогли ослабшему мужчине с виндсерфом добраться до берега. Виндсерфингиста заметили в 500 метрах — на мужчину обратил внимание матрос-спасатель МАСС с вышки отряда «Приморский». Он увидел в бинокль, что тот устал на воде и не может управлять парусом.

Спасатель сигнализировал коллегам-патрульным, которые доплыли до катера и доставили спортсмена на берег вместе со снаряжением.

— Медицинская помощь мужчине не потребовалась, — уточнили в службе МАСС.

9 августа спасателям пришлось вызволять ребенка, который залез на дерево и застрял ногой между двух стволов. Мальчику удалось помочь, не повредив деревья.

По теме

Новосибирское водохранилищеСпасатели МАССОбское водохранилище
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2