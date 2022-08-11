Обессиленного виндсерфингиста спасли сотрудники МАСС в Новосибирском водохранилище
Мужчина выдохся и не мог добраться до берега самостоятельно
Новосибирские спасатели помогли ослабшему мужчине с виндсерфом добраться до берега. Виндсерфингиста заметили в 500 метрах — на мужчину обратил внимание матрос-спасатель МАСС с вышки отряда «Приморский». Он увидел в бинокль, что тот устал на воде и не может управлять парусом.
Спасатель сигнализировал коллегам-патрульным, которые доплыли до катера и доставили спортсмена на берег вместе со снаряжением.
— Медицинская помощь мужчине не потребовалась, — уточнили в службе МАСС.
9 августа спасателям пришлось вызволять ребенка, который залез на дерево и застрял ногой между двух стволов. Мальчику удалось помочь, не повредив деревья.