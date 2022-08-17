«Будьте вы все трижды прокляты». Что известно о смерти экс-главы района, тело которого нашли на входе в прокуратуру
Леонид Гутриц обвинил в своей смерти силовиков и некую аферистку
Утром 16 августа в городе Гулькевичи нашли тело экс-главы района Леонида Гутрица — оно лежало около ступенек местной прокуратуры. В соцсетях тут же написали, что бывший чиновник совершил самоубийство, и опубликовали фото, предположительно, его предсмертной записки. Автор строк обвинил в своей смерти прокуроров, продажных следователей и некую «аферистку».
Что случилось?
Утром на пороге здания прокуратуры в Гулькевичах было обнаружено тело бывшего главы района Леонида Гутрица. По предварительной информации, он мог совершить самоубийство.
В пресс-службе краевого СК не подтвердили и не опровергли суицид Гутрица, однако сообщили, что «по факту произошедшего» проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства. В краевой прокуратуре журналисту 93.RU сказали, что на место происшествия выехал зампрокурора Краснодарского края Дмитрий Пантелеев.
Этим же утром местный юрист-блогер Сергей Земцов опубликовал видео в YouTube и сказал, что Гутрица довели до смерти местные силовики, которые уголовно его преследовали. Против него возбуждались дела, его обливали грязью журналисты, с ним конфликтовали конкуренты по бизнесу.
93.RU изучил, чем занимался Гутриц и что он мог не поделить с силовиками и деловыми партнерами.
Ездил на дорогом джипе
Леонид Гутриц начал руководить Гулькевичским районом Краснодарского края очень давно, в 2003 году. До этого, пишут СМИ, он работал директором агропромышленного строительного комбината «Гулькевичский». В 2007 году Гутриц ушел из администрации и вернулся в бизнес. С тех пор он построил в райцентре социально-оздоровительный центр и аквапарк и даже успел побыть учредителем рынка.
— Он не миллиардером был, конечно, но состоятельным. Пробыл главой, наработал опыт, контакты, изучил рынок. Он понимал, что нужно району. Полученный опыт в итоге перерос в наработку, а наработки — в прибыль.
Гутриц, по словам его друга Евгения Редькова-Лучшева, был состоявшимся бизнесменом. Свою карьеру он начинал слесарем на заводе. Потом стал директором завода.
— Он построил водный комплекс развлекательный, стал заниматься фермерством. Выращивал редис, огородные культуры. Хоть и ездил он на дорогом джипе, вполне мог позволить себе общаться с работягами на полях. Мог за одним столом с ними поесть, ну вот в таком роде, — продолжает друг Леонида Гутрица.
На вопрос о том, что могло стать причиной трагедии, Евгений разводит руками.
— Я точно не могу сказать. Совсем недавно Леонид звал меня порыбачить на его пруд. Говорил, что «всю работу не сделаешь, выдели денек, отдохни». Тут кто-то пишет, что из-за уголовных дел он это сделал. Он ни одного уголовного дела не проиграл. Даже то, по которому следователь проходил ответчиком. Было и такое.
Понимаете, ему 67 лет было, у него и жена, и дети с внуками. Всё это длилось 10 лет. Просто затравили человека. Это не самоубийство, это протест, протест против системы. Но я считаю, что протестовать нужно живым. Мертвым много не напротестуешь.
Бомбу нашел водитель
Один из знакомых семьи погибшего подтвердил журналисту портала 93.RU, что Леонид Гутриц действительно был обеспеченным человеком.
— Еще до административной службы он был при деньгах. Как поднялся, я не могу вам сказать. Но проблем с финансами у него не было, как и долгов. Крупный предприниматель он, дорогу никому не переходил.
Хотя в 2011 году был случай, когда его машину заминировали. Бомбу нашел водитель Леонида. Это случилось как раз около водного развлекательного комплекса, который он построил. Человека, который это сделал, правоохранители не нашли до сих пор.
По данным «Контур.Фокуса», Леонид Гутриц владел несколькими компаниями: ООО «Административный социально-оздоровительный комплекс» (компания перестала существовать в 2017 году), ООО «Рынок Западный» (перестало существовать в 2011 году), а также ООО «Аква-мир» (компания существует, но Гутриц вышел из состава учредителей). Также у него было свое ИП.
Обвинили в смерти 4-летнего мальчика
Новое публичное столкновение Леонида Гутрица с органами произошло в 2019 году, когда бизнесмен был директором аквапарка «Семь озер». В нем утонул
Но, согласно данным Новокубанского районного суда, это не единственное уголовное дело против Гутрица. Весной этого года суд начал изучать материалы о мошенничестве. Как сообщает «Коммерсант», мошенничество было совершено против ООО «Кубанская строительная компания». Буквально месяц назад ее признали банкротом — иск о банкротстве подал сам Гутритц, так как компания задолжала ему 20 миллионов рублей. Что интересно, одним из учредителей КСК была Наталья Чуйко (ей принадлежало около 80%), она же и числится пострадавшей стороной в судебном деле о мошенничестве. Эта же фамилия была указана в предсмертной записке.
По данным «Контур.Фокуса», ООО «КСК» появилось в 2008 году в Гулькевичах и занималось строительством жилых и нежилых зданий. В июле дело о мошенничестве вернули прокурору из-за нарушений в обвинительном заключении, а 14 августа, буквально за пару дней до смерти Гутрица, дело снова сдали в отдел судебного производства.
Признал порочащим репутацию
Судя по всему, Гутриц был частым гостем в судах, выступая в них как истцом, так и ответчиком. На него подавали иск родители погибшего в бассейне мальчика и требовали возместить ущерб в размере 1,5 миллиона рублей каждому за смерть сына. Суд удовлетворил требования частично и обязал бизнесмена выплатить по 600 тысяч рублей. В этом году семья снова подала в суд против экс-чиновника по той же причине, следующее заседание должно было пройти 26 августа.
В 2021 году Гутриц подавал в Гулькевичский районный суд иск о защите чести, достоинства и репутации против московского журналиста Андрея Караулова и следователя гулькевичской полиции Владимира Глущенко.
В 2020 году в блоге Караулова вышло видео о Гутрице, в котором журналист назвал его мультимиллионером и «одним из самых богатых людей России». Автор видео отметил, что если раньше Гутриц оставался безнаказанным из-за своих незаконных схем, то теперь с появлением нового прокурора края Сергея Табельского (его упоминание есть в предсмертной записке бизнесмена) ему не избежать суда.
В видео журналист связался с местным следователем Глущенко, который рассказал, что в составе следственной группы вел против Гутрица расследование дела о мошенничестве в особо крупном размере (то самое, которое в этом году передали в суд). Он добавил, что у Гутрица есть «коррупционные связи в силовом блоке» и что в 2017 году благодаря этому против него было прекращено еще одно уголовное дело «якобы в связи с отсутствием состава преступления». А теперь, сказал Глущенко, экс-чиновник пытается давить и на него самого через постоянные проверки. Оба собеседника отметили, что бизнесмен запугивал их, в том числе через звонки. И хотя у него есть свои защитники в местной прокуратуре, краевое ведомство в лице Табельского нацелено наказать предпринимателя, подытожил Караулов.
Сами ролики Карулова про Гутрица сейчас недоступны. В Сети есть только рецензия на них от друга Гутрица Евгения Редькова-Лучшева, они опубликованы на его ютьюб-канале. По словам блогера, информация в удаленном ролике от Караулова была недостоверной.
Гулькевический районный суд признал видео Караулова порочащим репутацию и взыскал с него 50 тысяч рублей, а со следователя — 20 тысяч рублей.
Заработал себе геморрой
Интересно, что такой же иск о защите чести ровно год назад Гутриц подал и в отношении известной уже Натальи Чуйко. Заседания по этому делу переносились много раз, последнее — 8 августа 2022 года.
Наталья Чуйко — это местная предпринимательница, которая с бывшим главой была знакома лично.
— Когда-то Гутриц помог сыну Чуйко. Ему требовалась операция за рубежом. Это дорогое дело было, но помощь он оказал, под расписку и под залог дома. Деньги она не вернула, как я понимаю, а дом перешел супруге Гутрица. Вот таким образом она подумала, что он у нее отжал дом. Сын Чуйко выжил, а Гутриц заработал себе геморрой на долгие годы, — рассказывает друг погибшего.
Против Леонида возбуждались уголовные дела, были суды. Но в этом споре точку поставил Верховный суд, который пришел к выводу, что состава преступления в действиях Гутрица нет и дом перешел его семье на законных основаниях.
— Еще она подсунула ему векселя, хотела купить его развлекательный водный комплекс. При расчете оказалось, что векселя финансово не обеспечены, — продолжает рассказ Евгений Редьков-Лучшев. — Гутриц подал в суд, который взыскал деньги с ее фирмы. Потом она обратилась к Караулову, чтобы, рассказать какой Гутриц плохой-сякой.
Тебе будет плохо
В итоге Караулов выпустил несколько роликов, из-за которых Гутриц судился с ним и выиграл суд. Поэтому видео и оказались удалены.
— Последние несколько лет, по словам Евгения, Караулов звонил Леониду. Говорил: «Леня, сейчас у меня ролик выйдет, ой как тебе будет плохо. Ты собираешься что-то решать?» Ну это издевательство над человеком. Ну я живу с ним в одном городе маленьком, я его знаю и вижу, что это вранье. Поэтому я согласился представлять его интересы в суде по делам о клевете.
По словам друга погибшего, еще один суд о распространении недостоверной информации должен был состояться 29 августа. Ответчиком по нему проходит Чуйко.
— Нам уже пришла экспертиза, слова, которые говорит Чуйко, эксперты признали порочащими. Вот оставалась пара судебных заседаний. Но пройдут они уже без Леонида.