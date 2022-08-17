«Будьте вы все трижды прокляты». Что известно о смерти экс-главы района, тело которого нашли на входе в прокуратуру

— Он не миллиардером был, конечно, но состоятельным. Пробыл главой, наработал опыт, контакты, изучил рынок. Он понимал, что нужно району. Полученный опыт в итоге перерос в наработку, а наработки — в прибыль.



Гутриц, по словам его друга Евгения Редькова-Лучшева, был состоявшимся бизнесменом. Свою карьеру он начинал слесарем на заводе. Потом стал директором завода.



— Он построил водный комплекс развлекательный, стал заниматься фермерством. Выращивал редис, огородные культуры. Хоть и ездил он на дорогом джипе, вполне мог позволить себе общаться с работягами на полях. Мог за одним столом с ними поесть, ну вот в таком роде, — продолжает друг Леонида Гутрица.

