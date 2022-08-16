В Крыму произошла серия взрывов на подстанции
На место выехал глава Крыма Сергей Аксенов
В Джанкойском районе Крыма возле села Майского произошел пожар на территории подстанции. Очевидцы сообщают о том, что там произошел взрыв — это заметно и на одном из видео. По данным телеграм-канала Baza, сейчас территория оцеплена военными, а сотрудники МЧС эвакуируют жителей ближайшего села.
— Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления данных, — сообщил в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
Позднее администрация поселения сообщила о том, что произошла детонация боеприпасов. Жители села Майское эвакуированы.
Напомним, 9 августа в Крыму прогремела серия взрывов. ЧП произошло на военном аэродроме Саки вблизи села Новофедоровка. В Минобороны заявили, что взрывы произошли в результате детонации нескольких авиационных боеприпасов. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в результате взрывов пострадали 14 человек, повреждены больше 60 многоквартирных домов. Возбуждено уголовное дело.