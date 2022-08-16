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В Крыму произошла серия взрывов на подстанции

На место выехал глава Крыма Сергей Аксенов

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Территория вокруг места пожара оцеплена военными

Территория вокруг места пожара оцеплена военными

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В Джанкойском районе Крыма возле села Майского произошел пожар на территории подстанции. Очевидцы сообщают о том, что там произошел взрыв — это заметно и на одном из видео. По данным телеграм-канала Baza, сейчас территория оцеплена военными, а сотрудники МЧС эвакуируют жителей ближайшего села.

— Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления данных, — сообщил в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Позднее администрация поселения сообщила о том, что произошла детонация боеприпасов. Жители села Майское эвакуированы.

Напомним, 9 августа в Крыму прогремела серия взрывов. ЧП произошло на военном аэродроме Саки вблизи села Новофедоровка. В Минобороны заявили, что взрывы произошли в результате детонации нескольких авиационных боеприпасов. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в результате взрывов пострадали 14 человек, повреждены больше 60 многоквартирных домов. Возбуждено уголовное дело.

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КрымВзрывыСергей АксеновМайское
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