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Неизвестный обстреливает территорию детского сада на Золотой Ниве — очевидцы винят в происшествии подростка

По их словам, пластиковыми пульками усеяна вся территория детского сада

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По словам очевидцев, пули попали в окна дома напротив

По словам очевидцев, пули попали в окна дома напротив

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В Дзержинском районе неизвестный с балкона многоэтажки открыл стрельбу по прохожим и воспитанникам детского сада пластиковыми пулями. Об этом НГС сообщили жители микрорайона. Они уверены, что хулиганит подросток, проживающий в доме напротив.

Как рассказала сотрудница дошкольного учреждения № 373, пожелавшая сохранить анонимность, стреляют из окон дома на улице Адриена Лежена, 19. По словам женщины, первый раз неизвестный устроил стрельбу 9 августа. В тот день от рук хулигана пострадала одна из воспитательниц, которая гуляла на площадке с воспитанниками.

— Одна из пулек попала в голову воспитателя, она не особо сильно ранила ее. Но нас беспокоит сам факт того, что мы выводим на прогулку детей и пулька может им в глаз попасть, — рассказала сотрудница.

По словам женщины, 10 августа стрельба продолжилась. На этот раз обошлось без жертв. Сотрудница детского сада отметила, что неизвестный стреляет пластиковыми пульками.

— На участке, на площадке и на веранде много этих пулек нашли. Вчера пытались выяснить телефон старшего по дому, чтобы разобраться, из какой именно квартиры идет стрельба. Сейчас он стреляет по людям пластиковыми пульками, а дальше на что он перейдет? — сообщила она.

Так, местная жительница Юлия Романюк решила временно не водить ребенка в детский сад из-за стрельбы.

— В этом доме расположен детский сад № 373, в него я вожу сына. После такой информации решили садик прогулять, — пояснила она.

Также очевидцы в группе «Типичный Дзержинский» во «ВКонтакте» сообщили, что стрельба идет и по соседним домам.

— Мальчик стреляет из пистолета по окружающим и соседним домам. Достаточно большая пулька прилетела в окно соседнего дома и ударила по стеклу, — написали пользователи.

В пресс-службе регионального МВД пояснили, что пока заявлений в полицию не поступало. Из медицинских учреждений сообщений также не было.

— Информацию выявили в ходе мониторинга сети Интернет и зарегистрировали в установленном порядке. В настоящее время участковыми уполномоченными полиции и сотрудниками ПДН устанавливаются личности несовершеннолетнего и его законных представителей, а также все обстоятельства, — пояснили в ведомстве.

Ранее очевидцы рассказали о том, как стреляли на «Чистой Слободе».

Вчера мы рассказывали о 10-летнем жителе дома на Выборной, 107, который буквально терроризирует своих соседей по многоэтажке.

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