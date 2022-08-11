Неизвестный обстреливает территорию детского сада на Золотой Ниве — очевидцы винят в происшествии подростка
По их словам, пластиковыми пульками усеяна вся территория детского сада
В Дзержинском районе неизвестный с балкона многоэтажки открыл стрельбу по прохожим и воспитанникам детского сада пластиковыми пулями. Об этом НГС сообщили жители микрорайона. Они уверены, что хулиганит подросток, проживающий в доме напротив.
Как рассказала сотрудница дошкольного учреждения
— Одна из пулек попала в голову воспитателя, она не особо сильно ранила ее. Но нас беспокоит сам факт того, что мы выводим на прогулку детей и пулька может им в глаз попасть, — рассказала сотрудница.
По словам женщины, 10 августа стрельба продолжилась. На этот раз обошлось без жертв. Сотрудница детского сада отметила, что неизвестный стреляет пластиковыми пульками.
— На участке, на площадке и на веранде много этих пулек нашли. Вчера пытались выяснить телефон старшего по дому, чтобы разобраться, из какой именно квартиры идет стрельба. Сейчас он стреляет по людям пластиковыми пульками, а дальше на что он перейдет? — сообщила она.
Так, местная жительница Юлия Романюк решила временно не водить ребенка в детский сад из-за стрельбы.
— В этом доме расположен детский сад
Также очевидцы в группе «Типичный Дзержинский» во «ВКонтакте» сообщили, что стрельба идет и по соседним домам.
— Мальчик стреляет из пистолета по окружающим и соседним домам. Достаточно большая пулька прилетела в окно соседнего дома и ударила по стеклу, — написали пользователи.
В пресс-службе регионального МВД пояснили, что пока заявлений в полицию не поступало. Из медицинских учреждений сообщений также не было.
— Информацию выявили в ходе мониторинга сети Интернет и зарегистрировали в установленном порядке. В настоящее время участковыми уполномоченными полиции и сотрудниками ПДН устанавливаются личности несовершеннолетнего и его законных представителей, а также все обстоятельства, — пояснили в ведомстве.
Ранее очевидцы рассказали о том, как стреляли на «Чистой Слободе».
Вчера мы рассказывали о 10-летнем жителе дома на Выборной, 107, который буквально терроризирует своих соседей по многоэтажке.