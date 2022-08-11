Неизвестный обстреливает территорию детского сада на Золотой Ниве — очевидцы винят в происшествии подростка

— Одна из пулек попала в голову воспитателя, она не особо сильно ранила ее. Но нас беспокоит сам факт того, что мы выводим на прогулку детей и пулька может им в глаз попасть, — рассказала сотрудница.



По словам женщины, 10 августа стрельба продолжилась. На этот раз обошлось без жертв. Сотрудница детского сада отметила, что неизвестный стреляет пластиковыми пульками.



— На участке, на площадке и на веранде много этих пулек нашли. Вчера пытались выяснить телефон старшего по дому, чтобы разобраться, из какой именно квартиры идет стрельба. Сейчас он стреляет по людям пластиковыми пульками, а дальше на что он перейдет? — сообщила она.

