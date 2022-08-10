Герой скрылся с места: МЧС ищет мужчину, который помогал спасать тонущую женщину у Димитровского моста
Его хотят наградить за смелый поступок, который едва не стоил ему жизни
В Новосибирске главное управление МЧС региона ищет мужчину, который 3 августа спас женщину, упавшую в Обь с Димитровского моста. Его собираются наградить.
Инцидент произошел около полуночи. Молодой парень заметил упавшую в воду женщину, вызвал спасателей и прыгнул в воду. Парень доплыл до пострадавшей и потащил в сторону берега.
— Вскоре у него стали неметь конечности, силы были на исходе, но женщину при этом он не отпускал. Данное происшествие едва не стоило жизни обоим, — отметили тогда в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Затем обоих на берег вытащили спасатели.
Сегодня, 10 августа, в ГУ МЧС по НСО сообщили, что помощь женщине оказал
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