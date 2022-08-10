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Герой скрылся с места: МЧС ищет мужчину, который помогал спасать тонущую женщину у Димитровского моста

Его хотят наградить за смелый поступок, который едва не стоил ему жизни

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Инцидент произошел у Димитровского моста

Инцидент произошел у Димитровского моста

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В Новосибирске главное управление МЧС региона ищет мужчину, который 3 августа спас женщину, упавшую в Обь с Димитровского моста. Его собираются наградить.

Инцидент произошел около полуночи. Молодой парень заметил упавшую в воду женщину, вызвал спасателей и прыгнул в воду. Парень доплыл до пострадавшей и потащил в сторону берега.

— Вскоре у него стали неметь конечности, силы были на исходе, но женщину при этом он не отпускал. Данное происшествие едва не стоило жизни обоим, — отметили тогда в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Затем обоих на берег вытащили спасатели.

Сегодня, 10 августа, в ГУ МЧС по НСО сообщили, что помощь женщине оказал 21-летний Чаъфарчон Шарипов. Он отказался от помощи врачей и ушел с места происшествия, не оставив контактов. ГУ МЧС планирует наградить героя. Тех, кто с ним знаком, просят позвонить по номеру (383) 218-62-17 или +7 913 171-52-55.


Ранее НГС писал про 46-летнего мужчину, который утонул, когда спасал ребенка. Его тело нашли лишь спустя четыре дня.

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