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Женщина прыгнула с Димитровского моста — спасать ее бросился 21-летний парень: обоих вытащили из воды

Она упала в воду в полночь

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И женщина, и мужчина живы

И женщина, и мужчина живы

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Женщина прыгнула с Димитровского моста сегодня, 3 августа, около полуночи. За ней бросился в воду на помощь 21-летний мужчина. Об этом вызове рассказали в группе «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте».

— Обследуя акваторию Оби в районе аквапарка, спасатели обнаружили молодого человека, который находился на берегу у воды, у него от пребывания в воде свело судорогой ноги, и он не мог двигаться. Молодой человек был доставлен в автомобиль спасателей, где ему была оказана первая помощь, — объяснили в группе «Спасатели МАСС».

Спасатели продолжили обследовать акваторию и выяснили, что 34-летнюю женщину уже вытащили из воды работники причала и ей уже оказывают помощь врачи.

— Спасатели транспортировали женщину до автомобиля скорой помощи, после чего она была доставлена в медицинское учреждение города, — добавили в группе.

В конце июля двое мужчин спрыгнули в Обь с Бугринского моста, сообщили в группе «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте».

Димитровский мостОбьпрыжок с моста«Спасатели МАСС»
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