Женщина прыгнула с Димитровского моста — спасать ее бросился
21-летний парень: обоих вытащили из воды
Она упала в воду в полночь
Женщина прыгнула с Димитровского моста сегодня, 3 августа, около полуночи. За ней бросился в воду на помощь
— Обследуя акваторию Оби в районе аквапарка, спасатели обнаружили молодого человека, который находился на берегу у воды, у него от пребывания в воде свело судорогой ноги, и он не мог двигаться. Молодой человек был доставлен в автомобиль спасателей, где ему была оказана первая помощь, — объяснили в группе «Спасатели МАСС».
Спасатели продолжили обследовать акваторию и выяснили, что
— Спасатели транспортировали женщину до автомобиля скорой помощи, после чего она была доставлена в медицинское учреждение города, — добавили в группе.
В конце июля двое мужчин спрыгнули в Обь с Бугринского моста, сообщили в группе «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте».