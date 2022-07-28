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Двое мужчин одновременно спрыгнули в воду с Бугринского моста

Из реки их достали спасатели

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Мужчины не пострадали

Мужчины не пострадали

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Двое мужчин спрыгнули в Обь с Бугринского моста, сообщили в группе «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте». Инцидент произошел вчера, 27 июля, около 17:00.

— Подняты с поверхности воды на борт катера двое мужчин, на вид 25–27 лет, провели профилактическую беседу, высадили на берег Бугринского пляжа, — рассказали спасатели.

В медицинской помощи мужчины не нуждались.

Днем в воскресенье, 3 июля, с Октябрьского моста в Обь упал молодой человек. Ему потребовалась помощь спасателей МАСС.

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