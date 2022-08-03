«Едва не стоило жизни обоим»: новосибирца наградят за спасение женщины, прыгнувшей с Димитровского моста
Инцидент произошел минувшей ночью
МЧС планирует наградить 21-летнего парня за отважный поступок — он спас женщину, прыгнувшую с Димитровского моста минувшей ночью.
Инцидент произошел около полуночи. Прыжок женщины с моста заметил 21-летний парень, который позвонил в экстренные службы и сам прыгнул в воду, чтобы спасти женщину. Он доплыл до нее и стал тащить в сторону берега.
— Вскоре у него стали неметь конечности, силы были на исходе, но женщину при этом он не отпускал. Данное происшествие едва не стоило жизни обоим, — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Как рассказали в пресс-службе, на пост пожарного катера поступило сообщение о том, что требуется помощь тонущим людям в Оби недалеко от Димитровского моста со стороны аквапарка.
— В темноте командир отделения старшина внутренней службы Виталий Кирин услышал крики о помощи. В воде сотрудники экипажа пожарного катера обнаружили двух обессиленных людей — мужчину и женщину, которые уже начали тонуть, вытащили их из воды и доставили на берег, — рассказал командир пожарного катера специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Новосибирской области старший лейтенант внутренней службы Александр Жданов.
К этому времени прибыли спасатели МАСС, женщину доставили на пирс и оказали первую помощь, а после передали бригаде медиков. Мужчина от медицинской помощи отказался. В ГУ МЧС по Новосибирской области планируют наградить сибиряка за отважный поступок.
11 июля в селе Боровом (Новосибирский район) утонул мужчина 46 лет, спасая ребенка. О гибели человека на воде корреспонденту НГС сообщил знакомый погибшего.