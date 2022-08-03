«Едва не стоило жизни обоим»: новосибирца наградят за спасение женщины, прыгнувшей с Димитровского моста

МЧС планирует наградить 21-летнего парня за отважный поступок — он спас женщину, прыгнувшую с Димитровского моста минувшей ночью.

Инцидент произошел около полуночи. Прыжок женщины с моста заметил 21-летний парень, который позвонил в экстренные службы и сам прыгнул в воду, чтобы спасти женщину. Он доплыл до нее и стал тащить в сторону берега.



— Вскоре у него стали неметь конечности, силы были на исходе, но женщину при этом он не отпускал. Данное происшествие едва не стоило жизни обоим, — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

