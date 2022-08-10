«Хёндэ» влетел в киоск с мантами у остановки «Фабричная» — пострадала продавщица
Женщину доставили в больницу
«Хёндэ» на скорости врезалась в киоск с мантами у остановки «Фабричная» — машина оказалась частично внутри павильона. ДТП произошло сегодня, 10 августа, около 09:00.
Фото последствий ДТП появилось в группе «АСТ-54».
— 45-летняя женщина, управляя «Хёндэ-Солярис», двигалась по улице Фабричная в сторону улицы Спартака. Не обеспечила контроль управления транспортным средством, совершила наезд на препятствие — киоск фастфудной продукции, — объяснили корреспонденту НГС в ГИБДД Новосибирска.
В результате ДТП пострадала
Вечером 9 августа в Советском районе седан сбил девушку. По словам очевидцев, пострадавшую доставили в больницу.