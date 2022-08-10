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«Хёндэ» влетел в киоск с мантами у остановки «Фабричная» — пострадала продавщица

Женщину доставили в больницу

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Машина оказалась частично внутри павильона

Машина оказалась частично внутри павильона

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«Хёндэ» на скорости врезалась в киоск с мантами у остановки «Фабричная» — машина оказалась частично внутри павильона. ДТП произошло сегодня, 10 августа, около 09:00.

Фото последствий ДТП появилось в группе «АСТ-54».

— 45-летняя женщина, управляя «Хёндэ-Солярис», двигалась по улице Фабричная в сторону улицы Спартака. Не обеспечила контроль управления транспортным средством, совершила наезд на препятствие — киоск фастфудной продукции, — объяснили корреспонденту НГС в ГИБДД Новосибирска.

Водитель не справился с управлением

Водитель не справился с управлением

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В результате ДТП пострадала 52-летняя женщина — продавец. Ее доставили в больницу.

Вечером 9 августа в Советском районе седан сбил девушку. По словам очевидцев, пострадавшую доставили в больницу.

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