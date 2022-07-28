Упал в обморок на трассе: новосибирцы спасли велосипедистов, которые ехали из Барнаула

Житель Новосибирска Антон Елагин спас двух велосипедистов на трассе: один из них упал в обморок.



27 июля Антон вместе с супругой Ириной возвращались в Новосибирск из Барнаула на грузовике. Как рассказал мужчина, когда семья на машине проезжала недалеко от села Тальменка, они заметили велосипедиста, которому стало плохо.



— Мы увидели, что человек на велосипеде упал в обморок, и не смогли проехать. Вместе с женой загрузили его и повезли с собой. Спустя несколько метров встретили второго парня, который тоже находился в предобморочном состоянии, — рассказал сибиряк.

