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Тема дняДва новосибирца спрыгнули с Бугринского моста
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Упал в обморок на трассе: новосибирцы спасли велосипедистов, которые ехали из Барнаула

Молодые люди устроили заезд из соседнего региона, но не рассчитали свои силы

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Спасенных велосипедистов довезли в соседнее село

Спасенных велосипедистов довезли в соседнее село

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Житель Новосибирска Антон Елагин спас двух велосипедистов на трассе: один из них упал в обморок.

27 июля Антон вместе с супругой Ириной возвращались в Новосибирск из Барнаула на грузовике. Как рассказал мужчина, когда семья на машине проезжала недалеко от села Тальменка, они заметили велосипедиста, которому стало плохо.

— Мы увидели, что человек на велосипеде упал в обморок, и не смогли проехать. Вместе с женой загрузили его и повезли с собой. Спустя несколько метров встретили второго парня, который тоже находился в предобморочном состоянии, — рассказал сибиряк.

Антон пояснил, ребята на велосипедах ехали из Барнаула в Новосибирск. Однако во время кросса не рассчитали силы. Семья довезла молодых людей до села Тальменка, оттуда велосипедисты решили сами добираться до мегаполиса.

Уже когда Антон и Ирина вернулись в Новосибирск, на заднем сиденье машины они обнаружили рюкзак одного из велосипедистов. Сейчас семья ищет ребят, чтобы вернуть им забытую вещь.

Ранее, 20 июня, в Горном Алтае спасли новосибирского альпиниста, который сорвался с ледника Большой Актру.

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