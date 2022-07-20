«Потерял много крови, прокол был глубоким»: с утеса на леднике Большой Актру сорвался альпинист из Новосибирска

При спуске с ледника Большой Актру в Горном Алтае у пары туристов из Новосибирска случилось ЧП: один из них сорвался с утеса. Альпинисткой кошкой ему распороло ногу. Парни решили повернуть обратно к лагерю, товарищ помогал раненому другу спускаться. На очередном перевале их заметили поднимающиеся туристы из Новосибирска.

— Раненый парень, видимо, спускался на пятой точке: все штаны сзади у него были разодраны. В тот момент ему как раз делали перевязку, альпинист потерял довольно много крови: прокол был глубокий. Мы предложили свою помощь, распределив содержимое их рюкзаков по своим, отправились обратно. Вернувшись к нашему грузовику, мы докинули целого альпиниста до лагеря, а раненого — в больницу в Акташе, — рассказал о произошедшем НГС новосибирец Виталий Полищук.