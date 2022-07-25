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Подросток без прав разбил раритетные «Жигули» о дерево — нарушителя задержали

Очевидцы уверяют, что ДТП предшествовала полицейская погоня

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За рулем сидел 17-летний подросток

За рулем сидел 17-летний подросток

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Полицейские задержали несовершеннолетнего водителя ВАЗ 2102 после ДТП в Дзержинском районе Новосибирска.

Инцидент произошел 25 июля около 18 часов на улице Авиастроителей. По данным ГИБДД, водитель 2005 г. р., не имеющий прав, не справился с управлением автомобиля и врезался в дерево. После этого подросток сбежал с места ДТП.

В сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» очевидцы уверяют, что изначально водитель-подросток пытался скрыться на авто от сотрудников полиции, чье внимание привлек своей ездой. В ГИБДД эту информацию не подтвердили.

Парень не справился с управлением советского автомобиля

Парень не справился с управлением советского автомобиля

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— Несовершеннолетний был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. В результате ДТП никто не пострадал, — сообщили в ГИБДД.

В результате в отношении подростка был составлен протокол за вождение автомобиля без прав, который предусматривает наказание в виде штрафа до 15 тысяч рублей.

В середине июня сразу восемь машин ДПС гонялись за Toyota Crown Majesta, водитель которой не остановился по требованию сотрудников полиции. Погоня началась на площади Маркса, а закончилась около «Сан Сити».

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