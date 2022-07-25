Подросток без прав разбил раритетные «Жигули» о дерево — нарушителя задержали

Полицейские задержали несовершеннолетнего водителя ВАЗ 2102 после ДТП в Дзержинском районе Новосибирска.



Инцидент произошел 25 июля около 18 часов на улице Авиастроителей. По данным ГИБДД, водитель 2005 г. р., не имеющий прав, не справился с управлением автомобиля и врезался в дерево. После этого подросток сбежал с места ДТП.



В сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» очевидцы уверяют, что изначально водитель-подросток пытался скрыться на авто от сотрудников полиции, чье внимание привлек своей ездой. В ГИБДД эту информацию не подтвердили.

