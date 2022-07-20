20-летний водитель без прав врезался в Toyota на Первомайке — с ним в машине были подростки
В больницу увезли четверых человек
Ночью, 20 июля, в Первомайском районе столкнулись автомобили Toyota Corolla и Toyota Passo. Одного из водителей ранее лишили прав.
— В 02:00 на территории Первомайского района водитель 2002 года рождения (ранее лишенный права управления за управление транспортным средством в состоянии опьянения), управляя Toyota Corolla, двигался по улице Первомайская со стороны улицы Стрелочная в сторону улицы Эйхе. Напротив дома на Первомайской,106 не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный Toyota Passo (на момент ДТП водитель в автомобиле отсутствовал), — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
После этого Toyota Corolla врезалась в дерево, магазин и фонарный столб, а затем перевернулась. В результате пострадал водитель и трое его пассажиров, 17-ти, 16-ти лет, третьему — 21 год. Всех увезли в больницу.
В отношении водителя возбудят административное дело по статьям за управление транспортным средством без прав (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ) и повреждение железнодорожных сооружений (ст. 12.33 КоАП РФ). По факту проводится расследование.
На прошлой неделе в Новосибирске на Бердском шоссе перевернулся автомобиль Kia Rio. Перед этим он врезался в Volvo, пострадал один из водителей.