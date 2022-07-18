Перекрыл проезд: двое водителей устроили шумную разборку в центре — видео конфликта
На ролике, который сняли очевидцы, слышен звук, похожий на выстрел
Днем 18 июля в Центральном районе Новосибирска произошел конфликт. По словам очевидца, поводом стало то, что водитель «Газели» припарковался у дома на улице Семьи Шамшиных, 16 и перекрыл проезд водителю «Мазды».
Как рассказал на условиях анонимности местный житель, конфликт начался около 12:00. «Газель» остановилась для разгрузки, и перекрыла выезд водителю «Мазды». В ходе спора водителей очевидец услышал два звука, напоминающих выстрелы.
— Первый выстрел в воздух был, когда «Газель» уже пыталась отъезжать, этот момент не заснят. После него водитель «Газели» вышел, и водитель «Мазды» начал догонять его по двору, — сообщил мужчина.
На кадрах видно, что в ходе спора водитель «Газели» чем-то бросил в водителя «Мазды». После этого раздался хлопок.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что информация об этом происшествии в полицию не поступала.
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