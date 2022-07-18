СЕЙЧАС +21°С
Пробки 4/10
usd 57.83
eur 57.89
Тема дняH&M объявил о распродаже
Все новости
Все новости

Перекрыл проезд: двое водителей устроили шумную разборку в центре — видео конфликта

На ролике, который сняли очевидцы, слышен звук, похожий на выстрел

3 709
Инцидент произошел около 12:00

Инцидент произошел около 12:00

Поделиться

Днем 18 июля в Центральном районе Новосибирска произошел конфликт. По словам очевидца, поводом стало то, что водитель «Газели» припарковался у дома на улице Семьи Шамшиных, 16 и перекрыл проезд водителю «Мазды».

Как рассказал на условиях анонимности местный житель, конфликт начался около 12:00. «Газель» остановилась для разгрузки, и перекрыла выезд водителю «Мазды». В ходе спора водителей очевидец услышал два звука, напоминающих выстрелы.

— Первый выстрел в воздух был, когда «Газель» уже пыталась отъезжать, этот момент не заснят. После него водитель «Газели» вышел, и водитель «Мазды» начал догонять его по двору, — сообщил мужчина.

На кадрах видно, что в ходе спора водитель «Газели» чем-то бросил в водителя «Мазды». После этого раздался хлопок.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что информация об этом происшествии в полицию не поступала.

В мае в Новосибирской области подростки устроили стрельбу из пневматического пистолета. из-за этого пострадала 13-летняя девочка, которая находилась на детской площадке. Следственный комитет начал проверку.

По теме

водителиконфликтпарковка
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ7
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2