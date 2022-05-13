Под Новосибирском из пневматического пистолета ранили
13-летнюю девочку
Врачи извлекли из ее тела пули
Днем 7 мая улице Молодежной в поселке Горном Тогучинского района Новосибирской области трое подростков устроили стрельбу из пневматического пистолета. Выстрелы попали в ногу 13-летней девочке, которая находилась на детской площадке, сообщает пресс-служба Следственного комитета по НСО.
— Трое несовершеннолетних местных жителей сделали мишень из коробки на балконе и стали стрелять по ней из пневматического пистолета, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Кристина Зязева.
Врачи извлекли дробь из тела пострадавшей, сейчас она находится дома.
В настоящий момент следователи проводят проверку. Им предстоит выяснить, откуда у стрелявших взялся пневматический пистолет. Личности стрелявших установлены. Это местные несовершеннолетние жители. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение.
В марте пьяный сибиряк устроил стрельбу из окна в поселке под Новосибирском. После стрельбы мужчина спокойно вышел погулять и был задержан.