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Тема дня13-летнюю девочку ранили из пневматики
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Под Новосибирском из пневматического пистолета ранили 13-летнюю девочку

Врачи извлекли из ее тела пули

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Следователи проводят проверку

Следователи проводят проверку

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Днем 7 мая улице Молодежной в поселке Горном Тогучинского района Новосибирской области трое подростков устроили стрельбу из пневматического пистолета. Выстрелы попали в ногу 13-летней девочке, которая находилась на детской площадке, сообщает пресс-служба Следственного комитета по НСО.

— Трое несовершеннолетних местных жителей сделали мишень из коробки на балконе и стали стрелять по ней из пневматического пистолета, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Кристина Зязева.

Врачи извлекли дробь из тела пострадавшей, сейчас она находится дома.

В настоящий момент следователи проводят проверку. Им предстоит выяснить, откуда у стрелявших взялся пневматический пистолет. Личности стрелявших установлены. Это местные несовершеннолетние жители. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение.

В марте пьяный сибиряк устроил стрельбу из окна в поселке под Новосибирском. После стрельбы мужчина спокойно вышел погулять и был задержан.

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