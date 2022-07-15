Полицейская «Шкода» попала в аварию на Немировича-Данченко — вторая машина снесла светофор
Водитель «Тойоты» лежал на асфальте после ДТП
Сегодня утром, 15 июля, в Новосибирске на пересечении улиц Немировича-Данченко и Лыщинского столкнулись патрульный седан Skoda Octavia и хетчбэк Toyota Corolla RunX.
Фото с места ДТП появились в паблике «АСТ-54». По словам подписчика группы, водитель «Тойоты» лежал на асфальте после аварии, других пострадавших не наблюдалось.
В пресс-службе ГУ МВД по НСО на момент публикации не прокомментировали инцидент.
Напоминаем, вчера днем в Кольцове на Никольском проспекте автомобиль сбил двух пешеходов на переходе, об этом сообщили в паблике «АСТ-54». Водитель 73 лет, управляя автомобилем Nissan Presage, совершил наезд на женщин 62 и 68 лет.