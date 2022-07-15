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Полицейская «Шкода» попала в аварию на Немировича-Данченко — вторая машина снесла светофор

Водитель «Тойоты» лежал на асфальте после ДТП

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У машины полиции отвалилось колесо

У машины полиции отвалилось колесо

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Сегодня утром, 15 июля, в Новосибирске на пересечении улиц Немировича-Данченко и Лыщинского столкнулись патрульный седан Skoda Octavia и хетчбэк Toyota Corolla RunX.

Фото с места ДТП появились в паблике «АСТ-54». По словам подписчика группы, водитель «Тойоты» лежал на асфальте после аварии, других пострадавших не наблюдалось.

В пресс-службе ГУ МВД по НСО на момент публикации не прокомментировали инцидент.

Судя по фото, «Тойота» влетела в забор и погнула столб со светофором и дорожным знаком во время ДТП

Судя по фото, «Тойота» влетела в забор и погнула столб со светофором и дорожным знаком во время ДТП

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Напоминаем, вчера днем в Кольцове на Никольском проспекте автомобиль сбил двух пешеходов на переходе, об этом сообщили в паблике «АСТ-54». Водитель 73 лет, управляя автомобилем Nissan Presage, совершил наезд на женщин 62 и 68 лет.

По предварительной информации, водитель «Тойоты-Короллы», грубо нарушив правила дорожного движения, следуя на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с патрульным автомобилем «Шкода».

Сотрудниками ГИБДД на место происшествия незамедлительно была вызвана скорая помощь. Врачи доставили мужчину в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудниками полиции выясняются обстоятельства произошедшего.

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