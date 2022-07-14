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Пассажиры автобуса повздорили из-за электронной сигареты — видео жесткой потасовки

Инцидент произошел на маршруте № 39

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Пассажиры не смогли остановить драку

Пассажиры не смогли остановить драку

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В Новосибирске двое мужчин развязали драку в автобусе № 39 из-за электронной сигареты. Видео с потасовкой сняла одна из пассажирок и подписчица телеграм-канала АСТ-54 Black.

— Она рассказала, что парню в красном сделал замечание кондуктор, чтобы тот перестал курить в салоне. Второй участник конфликта перешел к радикальным действиям и выкинул электронку в окно. После этого началась потасовка, — сообщается в телеграм-канале.

Перевозчик на маршруте — транспортная компания ООО «Белмарс». В компании сообщили, что информация о конфликте к ним не поступала. В пресс-службе ГУ МВД по НСО также сообщили, что в полицию не поступало заявление по факту избиения в автобусе № 39.

Не так давно произошел транспортный конфликт в Бердске. В маршрутке № 3 водитель избил арматурой пассажира, вступившегося за женщину. Инцидент с дракой сняли на видео пассажиры.

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