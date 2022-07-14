Пассажиры автобуса повздорили из-за электронной сигареты — видео жесткой потасовки
Инцидент произошел на маршруте
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— Она рассказала, что парню в красном сделал замечание кондуктор, чтобы тот перестал курить в салоне. Второй участник конфликта перешел к радикальным действиям и выкинул электронку в окно. После этого началась потасовка, — сообщается в телеграм-канале.
Перевозчик на маршруте — транспортная компания ООО «Белмарс». В компании сообщили, что информация о конфликте к ним не поступала. В пресс-службе ГУ МВД по НСО также сообщили, что в полицию не поступало заявление по факту избиения в автобусе
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