Новосибирец месяцами живет с капающим
потолком — в полиции заявили, что дверь к его соседям вскрывать нельзя
Коммунальные службы не смогли помочь
В Новосибирске житель одного из домов на улице Бориса Богаткова Юрий Кочкин месяцами живет с протекающим потолком в ванной — он не может найти соседку, которая живет этажом выше.
Мужчина обращался в полицию, ЖЭУ и «МКС» («Мой коммунальный стандарт»), но службы не смогли ему помочь, ссылаясь на то, что без присутствия владельца вскрыть квартиру и попасть внутрь нельзя. В ситуации разбиралась корреспондент НГС.
«Вода может начать капать в любое время суток»
Юрий Кочкин заявляет, что ситуация продолжается уже два года. Вода стекает небольшими каплями через щели в потолке. Иногда она бежит по светильнику. Мужчина переживает, что потолок может обвалиться или замкнет проводку.
— Вода может начать капать в любое время суток, например посреди ночи, а может
По версии Юрия, протечка связана с дефектом сливной трубы, то есть, когда воду сливают сверху, она через дыры попадает в квартиру ниже. Мужчина обращался в ЖЭУ, «МКС», полицию, приглашал слесаря, но устранить проблему не могут, как и найти собственника, а попасть в квартиру без хозяина невозможно.
— Слесарь составил акт о том, что есть пятно на потолке, которое уже зажелтело. Он проверил верхние этажи и сообщил, что там всё нормально, надо смотреть
«Дверь мы не вскрываем, даже полиция этого не делает»
Журналист НГС позвонил в ЖЭУ, где ему объяснили, что за последние два месяца мужчина не обращался в организацию. По словам диспетчера, в таких случаях ищут жильцов квартиры, а если топит сильно, то отключают стояк.
— Над его квартирой живет пожилая женщина, ее родственников найти не могут. Изначально надо оставить заявку через единую диспетчерскую в управляющей компании. Дальше мы будем разбираться, не застанем жильцов, подключим инженера и мастера. Дверь мы не вскрываем, даже полиция этого не делает, будем разыскивать жильца — всё, — объяснили в
Диспетчер добавила, что мужчине необходимо действовать и идти к руководству. Она сообщила, что передала информацию мастеру, который проверит состояние квартиры.
Юрий обращался в полицию в феврале, но ситуация не разрешилась. После запроса журналиста НГС в ЖЭУ и МВД к пострадавшему приезжал участковый, который осмотрел квартиру, но не возбудил уголовное дело. Во время подготовки публикации службам удалось отыскать собственника квартиры.
— В ЖЭУ дозвонились до собственницы, предложили ее забрать, чтобы она открыла квартиру, но женщина отказалась, — рассказал пострадавший.
Оперативно подтвердить информацию о том, что собственник найден, в
В каких случаях можно вскрыть дверь: объясняют в полиции
На запрос журналиста в МВД сообщили, что в возбуждении уголовного дела отказано.
— 10.03.2022 по данному материалу вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием признаков преступления, предусмотренного
В ответе на запрос полиция сообщила, что проникновение сотрудников в жилые помещения допускается в нескольких случаях:
- для спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях;
- для задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления;
- для пресечения преступления;
- для установления обстоятельств несчастного случая.
События, в которых оказался собственник затапливаемой квартиры, к данным условиям не относятся, объяснили в полиции. Юрий намерен обратиться в прокуратуру.
Недавно мы рассказывали, что участки почти двух десятков жителей в центре правого берега затопило из-за коммунальной аварии. Во втором часу ночи во