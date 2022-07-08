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Новосибирец месяцами живет с капающим потолком — в полиции заявили, что дверь к его соседям вскрывать нельзя

Коммунальные службы не смогли помочь

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В ванной комнате на потолке образовалось желтое пятно из-за постоянных подтеков

В ванной комнате на потолке образовалось желтое пятно из-за постоянных подтеков

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В Новосибирске житель одного из домов на улице Бориса Богаткова Юрий Кочкин месяцами живет с протекающим потолком в ванной — он не может найти соседку, которая живет этажом выше.

Мужчина обращался в полицию, ЖЭУ и «МКС» («Мой коммунальный стандарт»), но службы не смогли ему помочь, ссылаясь на то, что без присутствия владельца вскрыть квартиру и попасть внутрь нельзя. В ситуации разбиралась корреспондент НГС.

«Вода может начать капать в любое время суток»

Юрий Кочкин заявляет, что ситуация продолжается уже два года. Вода стекает небольшими каплями через щели в потолке. Иногда она бежит по светильнику. Мужчина переживает, что потолок может обвалиться или замкнет проводку.

— Вода может начать капать в любое время суток, например посреди ночи, а может 2 месяца не бежать. Когда было на улице жарко, то капли были каждый день и появлялись по несколько раз за сутки, — сообщил журналисту НГС Юрий.

По версии Юрия, протечка связана с дефектом сливной трубы, то есть, когда воду сливают сверху, она через дыры попадает в квартиру ниже. Мужчина обращался в ЖЭУ, «МКС», полицию, приглашал слесаря, но устранить проблему не могут, как и найти собственника, а попасть в квартиру без хозяина невозможно.

— Слесарь составил акт о том, что есть пятно на потолке, которое уже зажелтело. Он проверил верхние этажи и сообщил, что там всё нормально, надо смотреть 4-й этаж, но как? Ремонт в квартире тоже бессмысленно делать, он здесь был, но сейчас испорчен, — возмущается Юрий Кочкин.

«Дверь мы не вскрываем, даже полиция этого не делает»

Журналист НГС позвонил в ЖЭУ, где ему объяснили, что за последние два месяца мужчина не обращался в организацию. По словам диспетчера, в таких случаях ищут жильцов квартиры, а если топит сильно, то отключают стояк.

— Над его квартирой живет пожилая женщина, ее родственников найти не могут. Изначально надо оставить заявку через единую диспетчерскую в управляющей компании. Дальше мы будем разбираться, не застанем жильцов, подключим инженера и мастера. Дверь мы не вскрываем, даже полиция этого не делает, будем разыскивать жильца — всё, — объяснили в ЖЭУ-8.

Диспетчер добавила, что мужчине необходимо действовать и идти к руководству. Она сообщила, что передала информацию мастеру, который проверит состояние квартиры.

Юрий обращался в полицию в феврале, но ситуация не разрешилась. После запроса журналиста НГС в ЖЭУ и МВД к пострадавшему приезжал участковый, который осмотрел квартиру, но не возбудил уголовное дело. Во время подготовки публикации службам удалось отыскать собственника квартиры.

— В ЖЭУ дозвонились до собственницы, предложили ее забрать, чтобы она открыла квартиру, но женщина отказалась, — рассказал пострадавший.

Оперативно подтвердить информацию о том, что собственник найден, в ЖЭУ-8 не смогли.

В каких случаях можно вскрыть дверь: объясняют в полиции

На запрос журналиста в МВД сообщили, что в возбуждении уголовного дела отказано.

— 10.03.2022 по данному материалу вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием признаков преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, — ответили в пресс-службе МВД.

В ответе на запрос полиция сообщила, что проникновение сотрудников в жилые помещения допускается в нескольких случаях:

  • для спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях;
  • для задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления;
  • для пресечения преступления;
  • для установления обстоятельств несчастного случая.

События, в которых оказался собственник затапливаемой квартиры, к данным условиям не относятся, объяснили в полиции. Юрий намерен обратиться в прокуратуру.

Недавно мы рассказывали, что участки почти двух десятков жителей в центре правого берега затопило из-за коммунальной аварии. Во втором часу ночи во 2-м Трикотажном переулке из-под земли забил фонтан кипятка.

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