Новосибирец месяцами живет с капающим потолком — в полиции заявили, что дверь к его соседям вскрывать нельзя

В Новосибирске житель одного из домов на улице Бориса Богаткова Юрий Кочкин месяцами живет с протекающим потолком в ванной — он не может найти соседку, которая живет этажом выше.

Мужчина обращался в полицию, ЖЭУ и «МКС» («Мой коммунальный стандарт»), но службы не смогли ему помочь, ссылаясь на то, что без присутствия владельца вскрыть квартиру и попасть внутрь нельзя. В ситуации разбиралась корреспондент НГС.