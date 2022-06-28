Сварившиеся заживо курицы, пострадавшая собака и размытые огороды. Репортаж с места страшной коммунальной аварии

Жители почти двух десятков домов в центре правого берега оказались ночью 27 июня заложниками коммунальной аварии. Во втором часу ночи во
Жители частного сектора 1-го и 2-го Трикотажных переулков Дзержинского района проснулись ночью 27 июня от потока кипятка, который забил фонтаном из-под земли возле их домов. Первыми на себя удар приняли жители частного дома во
— Случилось это в полвторого ночи. Я думала, что пошел дождь, стала закрывать окно, смотрю, а там пар. Собака заскулила еще, мы выбежали сразу. У него (у пса. — Прим. ред.) лапы в воде, он не мог выбраться отсюда. Мы его сразу в гараж затащили, он там свалился и лапы поджал… А по всей дороге — пар: ничего не видно. Позвонили в 112, а они направили в теплосети. Потом мы дозванивались до теплосетей… И они приехали, мне кажется, только после трех ночи. А мы в это время дамбу строили из песка. Из теплосетей приехали, посмотрели, сказали, что у них где-то прорыв и они поедут отключать воду. До конца, видимо, отключить не получилось, потому что всё лилось, — рассказала корреспонденту НГС жительница дома
Сама Ирина из-за аварии не смогла поехать на работу в детский сад — она воспитатель, но говорит, это — не критично: в детсаде пока нет детей. А вот мужу, строителю-отделочнику, пришлось добираться с инструментом на работу собственным ходом — вывезти из гаража машину он не смог.
— Такое ощущение, что тут водопад бежал или горная река. Мы в полтретьего ночи проснулись и услышали. У нас всё затекало прямо в дом. Сразу бросили насос и начали откачивать… В МЧС звонили, но нам сказали, что это не их дело. И мы решили, что МЧС у нас только кошечек с деревьев снимают. Почему мешки с песком или чем-нибудь не предоставили? Звонили в 051, в аварийку… Они в три часа ночи пытались отключить воду, но она как шла, так и шла — напор лишь немного уменьшился. А совсем прекратила вода идти только в полдесятого утра, — рассказала Ирина Киреева, проживающая в доме
Выскочившие ночью жители окрестных домов построили в кипятке небольшую дамбу из остатков песка и щебня, которые были насыпаны возле девятого дома, где и забил фонтан с кипятком.
— Люди просили помощи у МЧС, у других служб… А вынуждены были своими силами в кипятке [справляться с потопом]. Это еще хорошо, что был песок, а если б не было? Ущерб мог стать еще больше. Есть у нас Министерство по чрезвычайным ситуациям. Что это — не чрезвычайная ситуация? Почему они не оказали помощь? — возмущенно заметила одна из местных жительниц.
В МЧС и корреспонденту НГС подтвердили, что такие аварии — не их профиль.
— Есть такая система — называется региональная система предупреждения чрезвычайных ситуаций, туда входят энергетики, туда входят электрики и так далее. Есть единая диспетчерская служба мэрии Новосибирска — так называемая 051, которая знает, на какие риски, какие силы и средства направлять. Вот что пожарная приедет делать там с кипятком — охлаждать его? Туда в первую очередь необходимы энергетики с тяжелой техникой. Ну и в мэрии еще создана муниципальная аварийно-спасательная служба… В общем, если вы находитесь в городе Новосибирске, надо звонить 051 и 112, если в области — 112, — прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
1-й и 2-й Трикотажные переулки спускаются под наклоном к небольшому логу с ручьем, поэтому кипяток сразу побежал по переулкам вниз, затапливая по пути дома и огороды. Пострадало более десятка частных домов: точное количество назвать сложно — не все хозяева были у себя во время появления на месте ЧП журналиста. У кого-то затопило подвальные помещения, подполы, гаражи. У кого-то смыло огороды с посадками.
— В два тридцать ночи нам соседка позвонила, сказала: «Мастона, не ходи на улицу, там кипяток». Мы в самом низу переулка живем... У нас дом и так еле-еле держится. Подпол был полный воды. Долго стояла вода, часов до восьми. Потом ушла, — рассказала Мастона Очилова, проживающая с мужем и четырьмя детьми в самом конце 2-го Трикотажного переулка.
Женщина заметила, что это происшествие добавило им дополнительных проблем: многодетную семью обманули какие-то строители, пообещавшие в 2021 году поставить на участке новый дом. Мастона рассказывает, что они заключили договор, взяли полтора миллиона рублей, но за всё время смогли сделать только один фундамент. Главный в этой строительной бригаде по имени Николай убеждал многодетную семью чуть ли не каждый день, что строительство вот-вот начнется, а потом стал жаловаться, что цена на стройматериал сильно выросла. Женщина говорит, что думали писать заявление в полицию, но не верят, что это поможет.
У Семена в самом конце переулка расположился гараж с электроинструментом для строительных работ. В гараже, который, естественно, тоже затопило, находились перфораторы, шуруповерт и другие инструменты. Семен замечает, что только один перфоратор стоит 50 тысяч рублей и непонятно, заработает ли он, когда просохнет.
А вот в хозяйстве жителя 1-го Трикотажного переулка Ивана Черепанова пострадали куры-несушки. В эту ночь они находились в курятнике, из которого выбраться не смогли.
— У меня куры сварились, двадцать штук. Несушки — яйца несли. Мы их брали для внучки, чтобы домашние яички были... Куры как в домике спали, так все и — фьить! Мы сразу выбежали, открыли курятник, а там — всё уже. В три часа выбежали, когда соседи начали долбиться в ворота, — рассказал Иван Черепанов.
У соседа Ивана Черепанова Владимира смыло почти весь огород: капусту, картошку, другие посадки. И погреб с картошкой и соленьями глубиной под два метра затопило почти полностью.
— Это, как говорится, не смертельно, но всё же полсезона работали, а зимой что-то надо кушать же… Непонятно, что с оставшимися посадками будет осенью, — рассуждает Владимир.
Когда корреспондент НГС собирался уезжать с места происшествия, туда прибыли сотрудники СГК: приехали пообщаться с местными жителями.
— Мы пришли сообщить, что завтра (28 июня. — Прим. ред.) в десять часов будет комиссия. Будем определять ущерб, оценку, чтобы люди не паниковали. Прорвало вообще не здесь. Вода здесь вышла через тепловую камеру, — заметила начальник тепловой инспекции пятого района тепловых сетей Лилия Синегубова.
— Авария случилась на большой магистральной — тысячной трубе, которая находится на пересечении Бориса Богаткова и Национальной. Вода потекла по каналу этой же трубы и нашла выход — вот в этом месте. И потом, когда перекрыли трубу, вода еще какое-то время выходила на поверхность. Но там по-другому и не могло быть: вода уже вышла из трубы и вытекала. Сам ремонт этой магистральной трубы и сегодня идет (27 июня. — Прим. ред.), и завтра будет продолжаться. А 28 июня утром на место приедут наши представители и представители страховой компании «СОГАЗ» — будут оценивать ситуацию, — пояснили НГС в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».
Из-за прорыва трубы в Дзержинском районе горячую воду отключили 27 июня в семи многоквартирных и двадцати пяти частных домах, рассказали в СГК утром 27 июня — после происшествия в Трикотажных переулках.