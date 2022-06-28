Сварившиеся заживо курицы, пострадавшая собака и размытые огороды. Репортаж с места страшной коммунальной аварии

В МЧС и корреспонденту НГС подтвердили, что такие аварии — не их профиль.



— Есть такая система — называется региональная система предупреждения чрезвычайных ситуаций, туда входят энергетики, туда входят электрики и так далее. Есть единая диспетчерская служба мэрии Новосибирска — так называемая 051, которая знает, на какие риски, какие силы и средства направлять. Вот что пожарная приедет делать там с кипятком — охлаждать его? Туда в первую очередь необходимы энергетики с тяжелой техникой. Ну и в мэрии еще создана муниципальная аварийно-спасательная служба… В общем, если вы находитесь в городе Новосибирске, надо звонить 051 и 112, если в области — 112, — прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.