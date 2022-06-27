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Магистральную трубу прорвало в Дзержинском районе — 32 дома остались без горячей воды

Вода затопила частный сектор

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От места прорыва поднимались клубы пара

От места прорыва поднимались клубы пара

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Ночью 27 июня в Дзержинском районе Новосибирска прорвало магистральный трубопровод. В результате горячая вода вытекла на поверхность в частном секторе рядом с домом на улице Национальной, 27.

— В 04:00 сразу по получении информации о порыве трубы мы отключили дефектный участок. Сегодня бригада откачает воду, ликвидирует возникший провал дороги и начнет подготовку к ремонту. Сроки устранения дефекта уточняются, — сообщили НГС в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».

Из-за прорыва трубы горячую воду отключили в 7 многоквартирных и 25 частных домах.

Вечером 25 июня из-за дефекта на теплотрассе разрушился асфальт на улице Кошурникова. Оттуда бил небольшой фонтан.

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