Магистральную трубу прорвало в Дзержинском районе — 32 дома остались без горячей воды
Вода затопила частный сектор
Ночью 27 июня в Дзержинском районе Новосибирска прорвало магистральный трубопровод. В результате горячая вода вытекла на поверхность в частном секторе рядом с домом на улице Национальной, 27.
— В 04:00 сразу по получении информации о порыве трубы мы отключили дефектный участок. Сегодня бригада откачает воду, ликвидирует возникший провал дороги и начнет подготовку к ремонту. Сроки устранения дефекта уточняются, — сообщили НГС в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».
Из-за прорыва трубы горячую воду отключили в 7 многоквартирных и 25 частных домах.
Вечером 25 июня из-за дефекта на теплотрассе разрушился асфальт на улице Кошурникова. Оттуда бил небольшой фонтан.