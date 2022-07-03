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Спецоперация на Украине

В Белгороде прогремели взрывы: три человека погибли, разрушения случились в 50 домах

Губернатор региона рассказал также о пострадавших

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Дом <nobr class="_">№ 29</nobr> во <nobr class="_">2-м</nobr> Южном переулке практически полностью разрушен, его пообещали восстановить

Дом № 29 во 2-м Южном переулке практически полностью разрушен, его пообещали восстановить

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Среди ночи в Белгороде прогремела серия взрывов. По сообщению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, «серия громких звуков» предположительно произошла из-за сработки ПВО. Известно о трех погибших, еще четверо пострадали.

— По пострадавшим: на данный момент — четверо, 2 человека доставлены в больницу: мужчина и ребенок 10 лет. Мужчина сейчас находится в тяжелом состоянии. Двое человек осмотрены на месте. Вся необходимая помощь медиками оказывается. На данный момент есть информация о трех погибших, — сообщил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

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В городе частично разрушены жилые многоквартирные и частные дома.

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— Есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. А также не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова разрушено частично, из них 5 полностью, — сообщает губернатор Белгородской области.

Белгородвзрывпогибли людипожарразрушение домовБелгородская область
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