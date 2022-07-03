В Белгороде прогремели взрывы: три человека погибли, разрушения случились в 50 домах

— Есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. А также не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова разрушено частично, из них 5 полностью, — сообщает губернатор Белгородской области.