«На обочине дороги стоит ребенок»: новосибирец — о том, как спас 3-летнего мальчика и почему другие были безразличны

Я ехал с тренировки домой. Было уже около 22 часов 15 минут. Припарковался во дворе, смотрю — на обочине дороги стоит ребенок с самокатом и лопаткой. Я подумал, что в пятнадцать минут одиннадцатого это довольно странная картина. Вышел из машины и решил немного понаблюдать за ним. Думал, может быть, сейчас кто-то подойдет. Но идут взрослые люди мимо, и никто не подходит.

Я подошел, говорю: «Где у тебя мама?» Он молчит. Я еще раз спрашиваю — снова молчит. Он был восточной внешности, поэтому я попытался узнать, на каком языке с ним родители дома разговаривают. Он молчит. Спросил, сколько ему годиков, — показал на пальцах, мол, три. Ручки у него уже холодные были. Я даже залез к нему в карманы — думал, может быть, там адрес есть. Решил разобраться, где он примерно живет. Он мне пальцем давай показывать. Думаю, ну попробуем найти дом. Отправил фотографию мальчика в общедомовой чат, всем знакомым — говорят, надо вызывать полицию. Но ведь если вызывать полицию, то вряд ли они найдут родителей — мальчик ведь даже разговаривать не умеет. К тому же на массиве три детских площадки — я думал, что ребенок ушел с одной из них. Казалось, что проверить их сразу будет проще, порасспрашивать, у кого ушел ребенок.