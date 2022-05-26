Дорогу домой в Нарымском сквере зажгли для всех пропавших детей

В Нарымском сквере выставили стенд с детьми, которые так и не были найдены в России, — их 1086 человек. Акцию провел новосибирский отряд «Лиза Алерт» 25 мая в День пропавших детей.

— На сегодня у нас два незакрытых детских поиска, два ненайденных ребенка. Костя Кривошеев вышел из машины в лесу под Каргатом, пока взрослые рубили дрова, — 9 лет назад. Салим Самойлов ушел за село в Доволенском районе, чтобы выбросить мусор, с тех пор прошло 7 лет. Мы верим вместе с семьями пропавших, что их дети живы и просто не могут найти дорогу домой. Верим и продолжаем искать, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.