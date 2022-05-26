Дорогу домой в Нарымском сквере зажгли для всех пропавших детей
В Новосибирской области уже долгие годы ищут двух мальчиков, не вернувшихся к родителям
В Нарымском сквере выставили стенд с детьми, которые так и не были найдены в России, — их 1086 человек. Акцию провел новосибирский отряд «Лиза Алерт»
— На сегодня у нас два незакрытых детских поиска, два ненайденных ребенка. Костя Кривошеев вышел из машины в лесу под Каргатом, пока взрослые рубили дрова, — 9 лет назад. Салим Самойлов ушел за село в Доволенском районе, чтобы выбросить мусор, с тех пор прошло 7 лет. Мы верим вместе с семьями пропавших, что их дети живы и просто не могут найти дорогу домой. Верим и продолжаем искать, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
По данным отряда, в России ежегодно пропадают более 40 тысяч детей. На акции были выставлены ориентировки и стенд. Собравшиеся зажгли из свечей дорогу домой для тех, кто еще не смог вернуться к родным и близким.
Близкие ни на минуту не прекращают ждать исчезнувших Костю Кривошеева и Салима Самойлова, а поисковики не теряют надежду найти. Но что помешало тогда, в 2013 и в 2015 годах найти детей? Кто виноват в этом? И можно ли что-то изменить сегодня? Эти и другие вопросы мы задали тем людям, которые занимались поиском мальчишек.