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Дорогу домой в Нарымском сквере зажгли для всех пропавших детей

В Новосибирской области уже долгие годы ищут двух мальчиков, не вернувшихся к родителям

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В Новосибирской области двух пропавших детей не нашли за долгие годы — Костю Кривошеева и Салима Самойлова

В Новосибирской области двух пропавших детей не нашли за долгие годы — Костю Кривошеева и Салима Самойлова

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В Нарымском сквере выставили стенд с детьми, которые так и не были найдены в России, — их 1086 человек. Акцию провел новосибирский отряд «Лиза Алерт» 25 мая в День пропавших детей.

— На сегодня у нас два незакрытых детских поиска, два ненайденных ребенка. Костя Кривошеев вышел из машины в лесу под Каргатом, пока взрослые рубили дрова, — 9 лет назад. Салим Самойлов ушел за село в Доволенском районе, чтобы выбросить мусор, с тех пор прошло 7 лет. Мы верим вместе с семьями пропавших, что их дети живы и просто не могут найти дорогу домой. Верим и продолжаем искать, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

По данным отряда, в России ежегодно пропадают более 40 тысяч детей. На акции были выставлены ориентировки и стенд. Собравшиеся зажгли из свечей дорогу домой для тех, кто еще не смог вернуться к родным и близким.

Салим Самойлов ушел за село в Доволенском районе, чтобы выбросить мусор, и исчез. Его ищут <nobr class="_">7 лет</nobr>

Салим Самойлов ушел за село в Доволенском районе, чтобы выбросить мусор, и исчез. Его ищут 7 лет

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В России так до сих пор не найдены 1086 пропавших детей

В России так до сих пор не найдены 1086 пропавших детей

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Ориентировки на поиск тех, кто не вернулся к родным и близким

Ориентировки на поиск тех, кто не вернулся к родным и близким

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Ежегодно в России, по данным отряда, пропадает около 40 тысяч детей

Ежегодно в России, по данным отряда, пропадает около 40 тысяч детей

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Беда может случиться с каждым

Беда может случиться с каждым

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В отряде не останавливают поиски пропавших, пока не станет известна их судьба

В отряде не останавливают поиски пропавших, пока не станет известна их судьба

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Пусть все дети всегда возвращаются домой

Пусть все дети всегда возвращаются домой

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Близкие ни на минуту не прекращают ждать исчезнувших Костю Кривошеева и Салима Самойлова, а поисковики не теряют надежду найти. Но что помешало тогда, в 2013 и в 2015 годах найти детей? Кто виноват в этом? И можно ли что-то изменить сегодня? Эти и другие вопросы мы задали тем людям, которые занимались поиском мальчишек.

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пропал ребенок«Лиза Алерт»
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