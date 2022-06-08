СЕЙЧАС +18°С
Пробки 1/10
usd 60.96
eur 64.57
Тема дняМэрия подала в суд на Whoosh и Urent
Все новости
Все новости

Машина лидера «Справедливой России» сбила курьера в центре Москвы

Сергей Миронов подтвердил, что в момент аварии был в автомобиле

397
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» заявил, что сам вызвал пострадавшему скорую

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» заявил, что сам вызвал пострадавшему скорую

Поделиться

В центре Москвы на улице Сретенка произошло ДТП с участием лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова. Как сообщает BAZA, автомобиль Genesis, в котором ездит Миронов, сбил курьера на велосипеде, после чего водитель авто снял мигалку и попытался скрутить номера. Позже Миронов подтвердил, что находился в салоне авто, но момент аварии не видел, поскольку работал с документами. Он заявил, что сам вызвал пострадавшему скорую.

— Он госпитализирован с травмой ноги. Очень надеюсь, что потерпевший быстро поправится. Обязательно буду следить за его здоровьем и помогу ему восстановиться, — цитирует Миронова РИА Новости.

По теме

ДТПСергей Миронов«Справедливая Россия — За правду»
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2