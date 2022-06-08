Машина лидера «Справедливой России» сбила курьера в центре Москвы

В центре Москвы на улице Сретенка произошло ДТП с участием лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова. Как сообщает BAZA, автомобиль Genesis, в котором ездит Миронов, сбил курьера на велосипеде, после чего водитель авто снял мигалку и попытался скрутить номера. Позже Миронов подтвердил, что находился в салоне авто, но момент аварии не видел, поскольку работал с документами. Он заявил, что сам вызвал пострадавшему скорую.