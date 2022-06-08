«Ждала землю, чтобы сгруппироваться»: история выжившей в страшной авиакатастрофе над тайгой — девушка упала с 5000 метров
Тогда, в 1981 году, молодожены Владимир и Лариса возвращались домой из свадебного путешествия
9 июня в России состоится премьера фильма «Одна» режиссера Дмитрия Суворова. Картина основана на реальных событиях и рассказывает уникальную историю Ларисы Савицкой, выжившей при столкновении двух самолетов над тайгой. Наши коллеги из 59.RU были на съемках фильма. В реальности 4 августа 1981 года, будучи
Ее еще называют самым везучим человеком на Земле, «девушкой, которая выжила», амурским Фениксом и ангелом рейса 811. Сама она в интервью то ли в шутку, то ли всерьез сказала: «Видимо, я любимая девочка у Бога».
— Жизнью я довольна, конечно! — говорит Лариса Андреевна. — У меня все ингредиенты для этого есть, как мне быть недовольной? И сын, и внучка уже, и супруг-изобретатель любимый, и работа моя. Я вообще считаю, что судьба меня всем этим наградила!
Но каждый год 24 августа женщина вспоминает своего первого мужа, страшные минуты падения и часы, проведенные наедине с мертвым Владимиром Савицким.
«Такое ощущение, что часть меня осталась там»
В тот день в 1981 году над уссурийской тайгой, недалеко от города Завитинска, бомбардировщик Ту-16К столкнулся в воздухе с пассажирским самолетом Ан-24. Обломки разлетелись на сотни метров по непроходимым лесам. Борт, вернее то, что от него осталось, искали трое суток. Живым никого найти даже не надеялись: считалось, что погибли 38 человек — все пассажиры и члены экипажа обоих самолетов.
Но жизнь часто бывает непредсказуемой: среди груды искореженного металла и мертвых тел была одна выжившая —
— Люблю жизнь. Но иногда полушутя-полусерьезно говорю: «Я любимая девочка у Бога», — поделилась женщина, — потому что такие испытания он посылает лишь самым любимым своим существам. Живу, как жила. Вспоминаю обо всём этом лишь 24 августа.
Лариса несколько лукавит: вспоминать о том роковом дне приходится чаще — каждую осень и весну дают о себе знать полученные тогда травмы. А их было немало: в пяти местах поврежден позвоночник, переломаны руки и ребра, выбиты все зубы, сильнейшее сотрясение мозга. Кстати, инвалидность ей так и не дали. Врачи только разводили руками, мол, по совокупности травм — инвалид, но каждая в отдельности не тянет.
— И переживаю, когда случается очередная катастрофа. В этот момент снова нахлынет. Все авиакатастрофы — мои. Такое ощущение, что часть меня осталась там. Еще не приземлилась, — говорит Лариса.
«Чудеса еще случаются»
Лариса и Володя поженились незадолго до авиакатастрофы. До полета они ходили в кинотеатр на итальянский фильм «Чудеса еще случаются». Его героиня,
В момент столкновения Лариса спала. Проснулась от сильнейшего удара. В эти секунды Ан-24 потерял верх фюзеляжа и две консоли крыла с топливными баками. Самолет стремительно полетел вниз, разломившись на части.
— В салоне — сплошные крики. Вой. Сразу посмотрела на Володю. Лицо всё в крови. Поняла, что его уже нет. И мне вдруг всё стало безразлично. И никакого страха, никаких эмоций. И это меня тоже спасло, — рассказывает она.
Она и еще десяток пассажиров пикировали на отломившейся части хвоста. До земли оставалось всего 8 минут свободного полета.
— Эти минуты падения вечностью казались. Влезла в кресло, вцепилась в него. Ждала землю, чтобы сгруппироваться, — вспоминает Лариса.
Часть самолета, где сидели молодожены, упала на березовые деревья. Это не сильно, но всё же смягчило удар.
Придя в себя через пять часов после крушения и обнаружив погибшими любимого и всех остальных пассажиров, Лариса поняла весь ужас катастрофы. Шансы выбраться из амурской тайги, наполненной дикими животными, были невелики. Но пример героини увиденного ранее фильма дал ей надежду.
— Когда пошел дождь, вся кровь с лица Володи сошла, — вспоминала Лариса, — и я увидела эту огромную рану на лице и закрыла ее белым подголовником.
Три дня Савицкая провела у обломков самолета. Пыталась сама дойти до людей, но поняла, что заблудится в тайге, да и комары не давали житья.
— Когда очнулась в первый день, очень пить хотелось. Нашла лужицу какую-то рядом, там чистая вода была. И вот ее зачерпнула и выпила, — вспоминала она.
— Я ела то, что находила в лесу, — рассказала Лариса 59.RU. — Очень боялась диких животных — слышала, как кто-то рычит. Несколько раз я видела над собой вертолет, махала ему руками, но он пролетал мимо. Как выяснилось потом, сначала искали тела погибших, ведь никто не верил, что в этой катастрофе кто-то выжил, а меня принимали за члена одной из экспедиций, которые могли в это время быть в тайге. И только потом выяснилось, что одного пассажира нет. И тогда начали искать уже меня. Близкие до сих пор отмечают 24 августа как мое второе рождение. Я — нет.
Причин у катастрофы было несколько: ошибка военных и пассажирских диспетчеров, неточная информация экипажа Ан-24 об уклонении от основной трассы. Военный борт доложил, что занял высоту 5100 за две минуты до реального набора этой отметки.
— Результаты расследования мне отдали спустя 20 лет после этой истории. Если честно, давно никого не виню, — говорит Лариса. Но всё же она склонна полагать, что именно военные проложили трассу, не согласовав ее ни с кем.
«Родителям пригрозили молчать»
Лариса Андреевна никогда не жалуется на жизнь. Она выжила в авиакатастрофе и сражалась за свое здоровье еще долгих три дня и так радовалась спасению, что не могла найти слов. А дома в Благовещенске уже готовились к похоронам.
— От родителей я узнала, что они уже вырыли для меня могилу. Родственников всех пассажиров того рейса оповещали об их смерти по списку. Кроме того, родители посоветовали мне никому не рассказывать о произошедшем. С ними провели работу соответствующие органы и пригрозили молчать, — рассказывает женщина.
С тех пор и молчали, да и сейчас Лариса Андреевна не особо любит вспоминать те события. Говорит, что устала рассказывать одно и то же.
Через пять лет после катастрофы женщина родила для себя сына Гошу. Работала учителем, продавцом книг, потом переучилась на менеджера. Денег катастрофически не хватало, и Лариса, как и многие, отправилась испытать судьбу в Москву. Поступила в МГУ на специальность «психофизиолог», здесь же и нашла свое счастье.
В 2008 году она познакомилась с будущим мужем Тимофеем в интернете по переписке. Мужчина тоже занимался психофизиологией и помогал разобраться в тонкостях Ларисе.
— Мы переписывались несколько месяцев в рабочем чате, и так получилось, что влюбились: он мне стихи собственного сочинения писал, помогал. Мы даже жениться по интернету хотели, еще до того, как вживую друг дружку увидели, — делится Лариса.
Несколько лет назад супруги открыли собственную фирму и продают полиграфы. Женщина очень ценит и любит своего «великого изобретателя». Ей понадобилось 27 лет, чтобы снова кого-то полюбить.
— Изобретатель в нашей паре — Тимофей, а я ему помогаю во всём, — делится пенсионерка, — изобретать — это же всегда интересно. И это самая любимая работа моя.
Супруги живут в Москве, занимаются бизнесом, помогают сыну с воспитанием внучки. О своей жизни Лариса говорит, что всем довольна: судьба подарила ей второй шанс, чтобы быть счастливой.
Что еще почитать
Реальная история из сериала «Нулевой пациент» — кто был первым в массовом заражении ВИЧ в СССР на самом деле.
Соблазнил и обманул: правдивая история из фильма «Тюремный романс» — как выглядели влюбленные и что с ними стало.
Грустнее, чем в кино: правдивые истории любви из фильма «Титаник» — как выглядели реальные пары и что с ними стало.