«Ждала землю, чтобы сгруппироваться»: история выжившей в страшной авиакатастрофе над тайгой — девушка упала с 5000 метров

— Эти минуты падения вечностью казались. Влезла в кресло, вцепилась в него. Ждала землю, чтобы сгруппироваться, — вспоминает Лариса.

Часть самолета, где сидели молодожены, упала на березовые деревья. Это не сильно, но всё же смягчило удар.

Придя в себя через пять часов после крушения и обнаружив погибшими любимого и всех остальных пассажиров, Лариса поняла весь ужас катастрофы. Шансы выбраться из амурской тайги, наполненной дикими животными, были невелики. Но пример героини увиденного ранее фильма дал ей надежду.

— Когда пошел дождь, вся кровь с лица Володи сошла, — вспоминала Лариса, — и я увидела эту огромную рану на лице и закрыла ее белым подголовником.



Три дня Савицкая провела у обломков самолета. Пыталась сама дойти до людей, но поняла, что заблудится в тайге, да и комары не давали житья.



— Когда очнулась в первый день, очень пить хотелось. Нашла лужицу какую-то рядом, там чистая вода была. И вот ее зачерпнула и выпила, — вспоминала она.

