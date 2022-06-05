10 лет колонии и штраф в 33 млн дали полковнику запаса в Новосибирске за взятку
Он получил деньги от строительной фирмы
Новосибирский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор полковнику запаса Дмитрию Кирееву. Его признали виновным в коррупции.
Как сообщили в пресс-службе суда, Дмитрий Киреев получил более 16 миллионов рублей от строительной организации за создание условий для победы в аукционе на строительство многоквартирного дома.
— Кроме этого, полковник подписывал акты выполненных работ, не осуществляя надлежащий строительный контроль, что повлекло неисполнение государственного контракта по строительству многоквартирного дома, — рассказали в суде.
Суд назначил Кирееву 10 лет колонии строгого режима и штраф 33 630 000 рублей. Кроме этого, Киреева лишили права занимать должности государственной службы.
Приговор в законную силу не вступил.
В декабре 2021 года новосибирский гарнизонной военный суд приговорил к срокам в колонии бывшего управляющего директора НИИ электронных приборов (НИИЭП) Амира Алямова и бывшего руководителя представительства Минобороны РФ в этом институте Анатолия Заливина. Их признали виновными в махинациях с ущербом в 60 миллионов рублей, получении и даче взятки, злоупотреблениях должностными полномочиями и служебном подлоге.